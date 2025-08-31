La importante confesión de Tom Parker, el hijo de la reina Camila: 'Es una...'

Tom Parker vuelve a romper su silencio para desvelar un dato hasta ahora desconocido sobre su madre, la reina Camila. Y es que, el joven no se lo ha pensado dos veces a la hora de revelar cómo es realmente la mujer de Carlos III.

Durante una última entrevista en el pódcast de Gabby Logan, The Mid Point, Tom abrió una nueva ventana a la intimidad de su familia.

Entre otras muchas cosas, Tom Parker no tuvo reparos en reflexionar sobre cómo afronta su rol como padre, al mismo tiempo que observa a sus progenitores en una nueva etapa. Unas palabras en las que se percibió un reconocimiento hacia la reina Camila, que ahora tiene 77 años.

“Mis padres se están haciendo mayores”, aseguró con franqueza al hablar sobre la actual monarca británica y su padre, Andrew Parker Bowles. Además, no tuvo ningún problema en compartir algunas anécdotas familiares que dejaron al descubierto el lado menos conocido de su madre.

Sin embargo, fue al rememorar su infancia cuando Tom Parker hizo una inesperada confesión sobre la reina Camila. Y es que, tal y como él mismo confirmó, es una “maravillosa madre” y una gran cocinera.

Tom Parker hace una inesperada confesión sobre la reina Camila

En este momento de la entrevista, Tom Parker no tuvo reparos en alabar a la reina Camila y a la gran labor que ha desempeñado como madre durante toda su vida. “Si mi madre me pide algo, lo hago lo mejor que puedo[…]Según se van haciendo mayores, aprecias lo que han hecho”, añadió.

Fiel a su perfil gastronómico, el escritor no olvidó destacar las habilidades culinarias de su madre: “Vengo de una familia en la que todos nos reunimos alrededor de la mesa. Nos encanta la comida”.

Por otro lado, Tom Parker también habló sobre la relación que mantiene con sus dos hijos adolescentes, a quienes ve reflejados en su propio pasado. Con humor, relató que, a menudo, sus llamadas solo responden a cuestiones prácticas: “Mis hijos solo llaman para pedir… «¿Me das dinero, por favor papá?»”.

Estas declaraciones coincidieron con la celebración del segundo aniversario de la coronación de los monarcas, celebrada el 6 de mayo de 2023.

Para la ocasión, se presentaron dos retratos oficiales en la Sala Central de la National Gallery. Carlos confió su imagen a Peter Kuhfeld, mientras que Camila optó por Paul S. Benney.

“Ambos artistas ya son conocidos por Sus Majestades, quienes han contribuido previamente a otros encargos reales”, confirmó un comunicado de la Casa Real británica. De esta manera, Camila y Carlos quisieron marcar la fecha con un gesto artístico que refuerza el simbolismo de aquel día.