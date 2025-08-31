Logo es.xcatalunya.cat
Tom Parker sonriente con una burbuja de diálogo vacía y una imagen circular de la reina Camila en el fondo.
Tom Parker hace una importante revelación sobre la reina Camila | Europa Press, esp.xcatalunya.cat, Arlington
Gente

La importante confesión de Tom Parker, el hijo de la reina Camila: 'Es una...'

Durante una de sus últimas entrevistas, Tom Parker ha hablado alto y claro sobre su relación con la reina Camila

Imagen de la redactora Vanesa González
por Vanesa González

Tom Parker vuelve a romper su silencio para desvelar un dato hasta ahora desconocido sobre su madre, la reina Camila. Y es que, el joven no se lo ha pensado dos veces a la hora de revelar cómo es realmente la mujer de Carlos III.

Durante una última entrevista en el pódcast de Gabby Logan, The Mid Point, Tom abrió una nueva ventana a la intimidad de su familia.

Hombre de traje azul marino sentado solo en una mesa redonda de un restaurante elegante con ventanas grandes y luz natural
Tom Parker revela varios datos sobre la reina Camila | Instagram, @tompbowles

Entre otras muchas cosas, Tom Parker no tuvo reparos en reflexionar sobre cómo afronta su rol como padre, al mismo tiempo que observa a sus progenitores en una nueva etapa. Unas palabras en las que se percibió un reconocimiento hacia la reina Camila, que ahora tiene 77 años.

“Mis padres se están haciendo mayores”, aseguró con franqueza al hablar sobre la actual monarca británica y su padre, Andrew Parker Bowles. Además, no tuvo ningún problema en compartir algunas anécdotas familiares que dejaron al descubierto el lado menos conocido de su madre.

Tom Parker y Camila Parker elegantemente vestidas observan algo desde un balcón decorado con flores rosas.
Tom Parker asegura que la reina Camila es una 'maravillosa madre' | Mediaset

Sin embargo, fue al rememorar su infancia cuando Tom Parker hizo una inesperada confesión sobre la reina Camila. Y es que, tal y como él mismo confirmó, es una “maravillosa madre” y una gran cocinera.

Tom Parker hace una inesperada confesión sobre la reina Camila

En este momento de la entrevista, Tom Parker no tuvo reparos en alabar a la reina Camila y a la gran labor que ha desempeñado como madre durante toda su vida. “Si mi madre me pide algo, lo hago lo mejor que puedo[…]Según se van haciendo mayores, aprecias lo que han hecho”, añadió.

Tom Parker con cabello despeinado y camisa rosa sonriendo levemente frente a un fondo desenfocado.
Tom Parker destaca las habilidades culinarias de su madre | Instagram, @tompbowles

Fiel a su perfil gastronómico, el escritor no olvidó destacar las habilidades culinarias de su madre: “Vengo de una familia en la que todos nos reunimos alrededor de la mesa. Nos encanta la comida”.

Por otro lado, Tom Parker también habló sobre la relación que mantiene con sus dos hijos adolescentes, a quienes ve reflejados en su propio pasado. Con humor, relató que, a menudo, sus llamadas solo responden a cuestiones prácticas: “Mis hijos solo llaman para pedir… «¿Me das dinero, por favor papá?»”.

Estas declaraciones coincidieron con la celebración del segundo aniversario de la coronación de los monarcas, celebrada el 6 de mayo de 2023.

Para la ocasión, se presentaron dos retratos oficiales en la Sala Central de la National Gallery. Carlos confió su imagen a Peter Kuhfeld, mientras que Camila optó por Paul S. Benney.

“Ambos artistas ya son conocidos por Sus Majestades, quienes han contribuido previamente a otros encargos reales”, confirmó un comunicado de la Casa Real británica. De esta manera, Camila y Carlos quisieron marcar la fecha con un gesto artístico que refuerza el simbolismo de aquel día.

