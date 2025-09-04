La confesión de Carmen Asecas en 'La Promesa' que te dejará totalmente sin palabras

El nuevo capítulo de La Promesa llega cargado de emociones y giros inesperados. La serie ha vuelto a atrapar a la audiencia con un avance que está dando mucho de qué hablar en redes y foros de televisión. Hoy, la protagonista indiscutible será Catalina, interpretada por Carmen Asecas, que tomará una decisión clave y dejará a todos sorprendidos con una revelación inesperada.

Ella va a decidir esta tarde dar un paso al frente y poner sobre la mesa lo que hasta ahora había callado. Y esto traerá consigo consecuencias que dejarán a más de uno sin saber qué decir.

| RTVE

Catalina, interpretada por Carmen Asecas, sorprende en La Promesa con su revelación

Catalina está atravesando una auténtica montaña rusa de emociones. Los conflictos con el barón de Valladares se han convertido en un desafío que ha afectado tanto a su vida personal como a la convivencia en el palacio. Pese a que Jacobo y Martina intentaron mediar y hacer entrar en razón al noble, la situación no ha mejorado.

El noble continúa despreciando a la hija del marqués de forma evidente. Sus palabras despectivas hacia ella han generado indignación en quienes la rodean, y han dejado claro que no está dispuesto a mostrarle respeto. La tensión crece cada día más, y el ambiente en La Promesa se ha vuelto insostenible.

| RTVE

La clave del episodio de hoy radicará en un detalle que lo cambiará todo. Catalina revelará que escuchó por casualidad una conversación en la que pudo enterarse de todo lo que el barón dijo de ella. Pero lo que más impactará a la joven será la actitud de Adriano, que no le brindará el apoyo que esperaba.

Y esto dará un nuevo giro a la trama. Al tiempo que aportará muchas más dosis de tensión.

Otros giros del capítulo de hoy de La Promesa

Aunque la confesión de Catalina será el eje central, el episodio de hoy de La Promesa traerá consigo otros momentos que prometen dejar a los espectadores pegados a la pantalla. Uno de ellos será el regreso de Federico, que volverá al palacio y mantendrá una conversación decisiva con Vera. Ese diálogo pondrá patas arriba las ideas que la doncella tenía sobre su familia y abrirá nuevas incógnitas en la trama.

| RTVE

La tensión también se trasladará a la investigación sobre la desaparición de Ángela, que está ahora dirigida por Curro. Los buscadores hallarán una prenda que podría ser clave, ya que apunta a que ella podría seguir con vida. La posibilidad de que no todo esté perdido devolverá la esperanza, pero al mismo tiempo planteará interrogantes que nadie sabrá cómo resolver.

Por otro lado, Manuel seguirá generando debate con sus decisiones empresariales. Mientras él mantendrá la ilusión de empezar un nuevo camino, Toño continuará sin comprender los motivos de tomar una medida tan radical.

El hijo del marqués también tendrá un papel fundamental en la trama de hoy por otro motivo. Y es que intervendrá en favor de Pía y Ricardo respecto al ultimátum de Cristóbal, consciente de la injusticia que se avecinaba. Su defensa logrará que el mayordomo no pueda despedirlos, pero la decisión que este tomará a continuación será casi igual de cruel.

El guion de La Promesa demostrará así nuevamente la capacidad de la serie para combinar drama, intriga y emoción en cada capítulo. La confesión de Catalina, sumada al resto de tramas en paralelo, asegurará un episodio lleno de sorpresas. Los seguidores ya anticipan que la tarde de hoy será una de las más intensas que se recuerdan en la ficción.