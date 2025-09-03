Albert de Mònaco (67 anys) i el seu inesperat canvi de plans: Jacques encara no ho sap

Albert II fa dues dècades que és el cap d'Estat d'un dels països més petits i exclusius del món. Fill del príncep Rainier III i de Grace Kelly, ha intentat construir una imatge moderna, compromesa amb el medi ambient i activa en la diplomàcia internacional.
La seva figura ha estat marcada per contrastos: des d'escàndols fins a gestos de lideratge global. En aquests 20 anys, ha buscat posicionar Mònaco com quelcom més que una destinació de luxe. Tanmateix, no sempre ha aconseguit dissipar els dubtes que envolten el Principat.
Albert de Mònaco i el seu inesperat canvi de plans
El mes passat, Albert II va celebrar el seu vintè aniversari al tron amb un acte públic a la plaça del Palau. L'esdeveniment va combinar la solemnitat de la monarquia amb un to proper i mediterrani. El príncep va aparèixer al costat de Charlene i els seus fills bessons.
La família va oferir una imatge cuidada, gairebé de conte, en un escenari que semblava dissenyat per reforçar la narrativa oficial del Principat. Tanmateix, ara han sorgit noves crítiques sobre la transparència financera de Mònaco.
La Comissió Europea ha tornat a assenyalar el país com a territori amb risc de blanqueig de capitals. Aquest advertiment arriba en un moment delicat, just quan Albert intenta consolidar el seu llegat com a líder ètic i reformista.
Jacques és el príncep hereu de Mònaco
Tot i que el 2009 va aconseguir treure Mònaco de la llista negra de paradisos fiscals, els sospites sobre les finances del Principat no han desaparegut. Malgrat aquests qüestionaments, hi ha un àmbit en què Albert II ha destacat sense fissures: el mediambiental.
L'any 2006 va fer una expedició al Pol Nord que va marcar l'inici del seu compromís ecològic. Des de llavors, ha impulsat la Fundació Príncep Albert II, centrada en la conservació marina i la lluita contra el canvi climàtic. La seva agenda verda és una de les més actives.
En el terreny diplomàtic, el príncep ha sabut moure's amb habilitat. Ha mantingut relacions amb líders d'arreu del món i ha aconseguit que Mònaco tingui presència en escenaris internacionals rellevants.
El seu estil discret, però efectiu, li ha permès mantenir l'equilibri entre tradició i modernitat. A 20 anys del seu ascens, Albert II continua sent una figura complexa. Entre el luxe i les exigències del poder, el seu regnat continua navegant en aigües que no sempre són tranquil·les.