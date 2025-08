Meghan Markle fa marxa enrere amb un missatge que descol·locarà la Corona britànica

En ple aniversari de la reina Camila, Meghan Markle ha llançat una publicació que no ha deixat indiferent ningú. El contingut, en aparença innocent, ha generat una onada de reaccions a l'entorn de la Corona britànica. Molts ho interpreten com un sorprenent gest de marxa enrere després d'anys de distància i tensió.

Mentre els Windsor celebraven un nou aniversari de Camila, la duquessa de Sussex irrompia amb un missatge que, més enllà de l'evident, amaga una possible intenció de reconciliació. Què pretenia realment Meghan Markle amb aquest gest a les seves xarxes socials? I per què ha causat tant rebombori dins l'entorn reial?

| Europa Press

El missatge ocult de Meghan Markle que deixa en xoc la Corona britànica

La història entre Meghan Markle i la Corona britànica no ha estat senzilla. Des de la seva sortida de la Família Reial el 2020 amb el príncep Harry, les tensions no han fet més que créixer. Aquella decisió, batejada per la premsa com el "Megxit", va marcar un abans i un després en les relacions internes del clan Windsor.

Des de llavors, cada gest, cada paraula i cada silenci per part dels ducs de Sussex s'analitza al mil·límetre. I en aquest escenari de sospites, el missatge compartit per Meghan ha encès les alarmes, tornant a primer pla una relació marcada per la desconfiança. És aquest el primer pas cap a la reconciliació o un nou moviment estratègic?

El que ha encès totes les alarmes a Buckingham ha estat una història publicada per Meghan Markle al seu compte oficial d'Instagram. Hi apareix la duquessa obrint una caixa de fusta que conté tres ampolles de vi rosat, totes de la seva pròpia marca, As Ever. El gest incloïa una llegenda que no ha passat desapercebuda: "Enviant amor d'aniversari (tant proper com llunyà) a les meves dames".

| @meghan

La publicació va coincidir amb l'aniversari número 78 de Camila, la reina consort. Per això, tot i que el nom de Camila no apareix esmentat, el context i el moment han portat molts a interpretar aquest missatge com un missatge indirecte. La frase ha estat llegida per alguns com un intent d'acostament, una manera elegant de limar asprors amb l'esposa de Carles III.

Segons ha publicat el mitjà britànic The Sun, aquesta publicació ha generat un autèntic terratrèmol als passadissos del Palau. La Corona britànica, acostumada a comunicar-se amb extrema cautela, s'ha vist sorpresa per aquest gest inesperat i ambigu. En una institució on res es deixa a l'atzar, aquest tipus d'accions poden ser vistes com a moviments calculats.

El silenci de la Família Reial alimenta la incertesa sobre les intencions de Meghan

L'única resposta pública per part de la Família Reial ha estat la publicació de dues fotografies de Camila al jardí Raymill, la seva residència privada a Wiltshire. Hi apareix la reina consort somrient, lluint un vestit blau clar i sense fer cap al·lusió al gest de Meghan.

Aquest silenci ha estat interpretat per alguns experts com una mostra de prudència. La Corona britànica no sol reaccionar públicament a publicacions ambigües o indirectes, i és probable que mantingui aquesta línia en aquest cas.

Tanmateix, l'ambigüitat del missatge de Meghan Markle alimenta el debat mediàtic i torna a col·locar la duquessa al centre del focus. Es tracta d'una maniobra acuradament dissenyada per mesurar la reacció de la Família Reial? O és un gest genuí d'afecte que pretén deixar enrere les diferències?