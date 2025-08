Molt fort: destapen els diners que té Charlotte, la filla de Kate Middleton

Cada aparició de la princesa Charlotte es converteix en notícia, tant si apareix en una activitat amb tota la família com només amb un dels seus pares. Als seus 10 anys, la filla dels prínceps de Gal·les comença a marcar el seu propi camí. I tot indica que el seu estil serà tan icònic com el de la seva mare, Kate Middleton.

La princesa Charlotte va acompanyar el príncep Guillem a la final de l'Eurocopa Femenina i es va endur totes les mirades amb el seu carisma. La seva naturalitat i saber estar li van valer comparacions directes amb Kate, que ja és un referent global d'elegància.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Les xifres impactants de les joies de Charlotte

Però si hi ha alguna cosa que ha sorprès tothom és la impressionant col·lecció de joies que posseeix Charlotte. El seu joier, amb peces que superen els 100.000 euros, és tot un símbol del seu llegat familiar. Una xifra que no deixa indiferent ningú, tenint en compte que tot just acaba de fer una dècada de vida.

La peça més valuosa és, sens dubte, el tocador que va portar a la coronació del seu avi, el rei Carles III. Obra de Jess Collett juntament amb Alexander McQueen, està fet de plata i cristalls, amb brodats tridimensionals de fulles. El seu preu supera els 92.000 euros i el va lluir a joc amb Kate Middleton, consolidant la seva imatge com a futura reina d'estil.

| Europa Press

Detalls de luxe en cada acte: Charlotte segueix la tradició reial

El seu gust per la moda va quedar en evidència a Wimbledon, on va lluir un vestit impecable i ulleres de sol amb molt d'estil. Va complementar el look amb una polsera Pandora amb charms, sumant un total de 260 euros, deixant clar que l'elegància no té edat.

En la desfilada de Trooping the Colour, Charlotte ja havia captat l'atenció en portar un fermall de diamants en forma de ferradura. Un regal de la reina Isabel II, que originalment va pertànyer a la reina Maria. Aquesta joia històrica està valorada en 11.700 euros i simbolitza la continuïtat de la tradició familiar.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Completen el seu joier peces com una polsera de perles de 2.300 euros i collars de preus més assequibles. Amb aquest impressionant patrimoni, Charlotte es perfila com l'hereva de l'estil de la seva mare i de la seva àvia, Lady Di. La jove princesa trepitja fort, i no només a les catifes vermelles.