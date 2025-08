Comunicado urgente del Príncipe Harry en respuesta a un periódico: 'Son...'

La ya de por sí convulsa relación entre el Príncipe Harry y los medios de comunicación británicos ha sumado un nuevo y explosivo capítulo. Cuando parecía que las aguas se habían calmado tras años de batallas judiciales y declaraciones cruzadas, la inminente publicación de un libro sobre la Casa de York ha reavivado la llama del conflicto.

Una vez más, el Duque de Sussex se ha visto obligado a emitir un contundente comunicado para frenar una historia que le sitúa en el centro de un violento altercado con un miembro de su propia familia, demostrando que no está dispuesto a tolerar lo que considera una nueva afrenta a su honor y al de su esposa, Meghan Markle.

La polémica saltó por los aires con un adelanto publicado por el 'Daily Mail' de la biografía 'The Rise and Fall of the House of York', escrita por el autor Andrew Lownie.

| XCatalunya, US Weekly

Este avance desvelaba un presunto episodio hasta ahora desconocido que ha dejado perpleja a la opinión pública y que amenaza con dinamitar los ya frágiles puentes entre los Sussex y el resto de la Familia Real. La narrativa del libro es, cuanto menos, cinematográfica y sitúa la escena en el año 2013, durante una reunión familiar.

Puñetazos y una "nariz ensangrentada": la explosiva acusación que desata la tormenta

Según la versión difundida por el tabloide británico, basada en el libro de Lownie, el Príncipe Andrés habría hecho un comentario despectivo a espaldas de Harry sobre Meghan Markle, cuestionando la futura duración de su matrimonio. Esta supuesta ofensa habría provocado una reacción furibunda por parte de su sobrino. La discusión, según se narra, escaló rápidamente de las palabras a los hechos, culminando en una presunta pelea física de consecuencias impactantes.

El libro detalla que la confrontación "llegó al punto en que 'se lanzaron puñetazos'", y que el altercado finalizó con el Príncipe Andrés sufriendo una "nariz ensangrentada". Esta acusación, de una gravedad sin precedentes en las disputas internas de los Windsor, dibuja un escenario de hostilidad extrema, muy alejado de la imagen protocolaria que la Corona se esfuerza por proyectar.

| XCatalunya, redes

La publicación de este extracto ha sido la chispa que ha encendido una nueva hoguera mediática, obligando a Harry a mover ficha de inmediato desde su residencia en California.

"Graves inexactitudes": Harry responde con contundencia y acciones legales

La respuesta del Príncipe Harry no se ha hecho esperar. Lejos de guardar silencio, ha optado por la vía más directa y contundente para desmentir categóricamente la información. A través de un comunicado oficial recogido por medios como la revista 'People', su equipo legal ha dejado clara su postura.

"No puedo confirmar que ninguna de esas cosas sea cierta. El príncipe Harry y el príncipe Andrés nunca han tenido una pelea física, ni el príncipe Andrés le hizo esos comentarios sobre la duquesa de Sussex al príncipe Harry", reza la notificación.

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

Pero el Duque no se ha limitado a negar los hechos. Ha calificado las afirmaciones del 'Daily Mail' como "tales las graves inexactitudes y los comentarios dañinos y difamatorios", confirmando que la guerra ha vuelto a los juzgados. "Puedo confirmar que se ha enviado una carta legal del abogado del príncipe Harry", asegura el comunicado. Este movimiento reabre la cruzada personal de Harry contra ciertos tabloides británicos, a los que acusa de una persecución incesante y de fabricar narrativas perjudiciales contra él y su familia.

Esta nueva demanda se suma a un largo historial de enfrentamientos legales. Apenas en este 2025 se confirmaba un acuerdo extrajudicial con el grupo editor de 'The Sun' por espionaje, una victoria que contrastaba con la derrota sufrida en 2023 contra Associated Newspapers, precisamente la editora del 'Daily Mail'. Aquella batalla legal se debió a una información sobre la retirada de su seguridad personal en el Reino Unido.

Con la publicación completa de 'The Rise and Fall of the House of York' prevista para el 14 de agosto, este enfrentamiento parece ser solo el principio. Queda por ver qué otras revelaciones contiene la biografía de Andrew Lownie y cómo afectará este nuevo escándalo a la ya delicada dinámica de la Familia Real británica. Lo que está claro es que el Príncipe Harry ha trazado una línea roja y está dispuesto a llegar hasta el final para defenderla. La tregua, si alguna vez existió, ha terminado.