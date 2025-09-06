Comunicat sorpresa del príncep Albert i Charlene de Mònaco: ‘La meva família…’

El príncep Albert i la seva dona, Charlene de Mònaco, han sorprès tothom. Ho han fet en llançar un comunicat important que deixa palès la seva sensibilitat i empatia amb qui més pateix.
Exactament, han enviat unes paraules d'ànim al president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. D'aquesta manera, han volgut deixar-li palès la seva sensibilitat envers la tragèdia que assola aquest país després de l'accident del seu funicular. Entre les frases més emotives del matrimoni monegasc destaca aquesta: “La meva família i el poble monegasc s'uneixen a mi per expressar el nostre profund dolor per aquesta tragèdia”.
El missatge de suport del príncep Albert i Charlene de Mònaco
Aquests dies, el món sencer ha quedat commocionat pel greu accident del funicular de Lisboa. I és que aquest ha comportat més de 20 ferits i 16 morts. Un contratemps que, pel que sembla, es va produir com a conseqüència de la ruptura d'un cable i una fallada del sistema de contrapès.
Davant el que ha passat, el príncep Albert i la seva esposa no han volgut quedar-se callats, com tampoc ho van fer amb els incendis a Espanya. Així, han llançat un comunicat sorpresa adreçat al president del país lusità, on han demostrat el profund dolor que senten pel que ha passat. Un comunicat que han compartit a les seves xarxes socials.
Aquest text diu així: “La princesa Charlene i jo hem rebut amb gran emoció la notícia del dramàtic accident del funicular de la Glòria a Lisboa. La meva família i el poble monegasc s'uneixen a mi per expressar el nostre profund dolor per aquesta tragèdia. Transmetem el nostre més sentit condol a les famílies afectades i desitgem una recuperació ràpida als ferits”.
“Ens unim en pensament al poble portuguès en aquest dia de dol nacional. Li prego que accepti, senyor president, el testimoni de la nostra solidaritat i la meva més alta consideració”.
La importància dels gestos humans per part del príncep Albert i Charlene de Mònaco
Aquest comunicat és un recordatori de la importància dels gestos humans a la reialesa. Tot i ser figures associades al luxe, tant el príncep Albert com Charlene de Mònaco han demostrat novament que, per damunt de tot, estan compromesos amb les causes humanes. La solidaritat que han expressat a través d'aquest missatge destaca la seva empatia i la seva disposició per donar suport a qui pateix a nivell mundial.
En temps de dolor, aquests gestos d'empatia per part de figures prominents com els membres de la família reial monegasca tenen un impacte positiu. Serveixen com a exemple per a altres líders mundials, en recordar que la humanitat ha de prevaldre per damunt de les fronteres polítiques i socials.
Aquest tipus de pronunciaments internacionals també posa en relleu el paper de la monarquia en els afers mundials. Encara que s'associen amb deures més cerimonials, els sobirans com Albert i Charlene tenen la capacitat de mobilitzar suport emocional en moments de crisi. Sí, enfortint els llaços de solidaritat entre els pobles.
Tot mentre les autoritats portugueses continuen amb la investigació de l'accident i el país sencer s'enfronta a la dura realitat de la tragèdia. Els testimonis dels supervivents i les investigacions en curs continuaran aportant llum sobre què ha passat.