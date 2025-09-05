Sorpresa a Ràdio 4: fitxatge, anirà després de Gemma Nierga i Vador Lladó

Ràdio 4 inicia temporada amb un repte clar: consolidar el seu recent creixement a Catalunya. L'emissora reorganitza la seva oferta matinal amb una arquitectura de tres blocs consecutius i complementaris. L'objectiu passa per reforçar la marca RTVE Catalunya i millorar la continuïtat d'escolta al llarg del matí
La nova cadena d'arrossegament matinal
L'operació arriba en un curs especialment competitiu per a la ràdio generalista en català. El dia arrencarà de 6.00 a 8.00 amb “Bon dia i bona sort”, despertador conduït per Vador Lladó juntament amb Ares Teixidó i Montse Vidal. De 8.00 a 10.00, Ràdio 4 i La 2 Catalunya emeten simultàniament “Cafè d’idees”, el magazín d'actualitat que presenta Gemma Nierga
El bloc de 10.00 a 13.00 l'assumirà “El matí de Ràdio 4”, dirigit i presentat per Xavi Freixes. La presència de Nierga aporta una marca consolidada pel seu impacte editorial i una fidelitat demostrada a RTVE Catalunya. En paral·lel, RAC1 lidera amb comoditat els matins, mentre Catalunya Ràdio signa la seva millor temporada recent
Els últims EGM situen RAC1 per sobre del milió d'oients i a Catalunya Ràdio al voltant dels 685.000 diaris. Ràdio 4, per la seva banda, ha duplicat audiència en la segona onada de 2025, reforçant la seva tendència a l'alça. La cadena dibuixa un flux clar: despertar informatiu, entrevista d'alt perfil i anàlisi reposada amb segell propi
Lead-in, lead-out i target comercial
El lead-in de Lladó ha d'escalfar la franja i transferir minuts a la finestra audiovisual de Nierga. El lead-out de Freixes busca captar aquest arrossegament, obrint espai a entrevistes, anàlisi política i consum digital diferit. El target comercial de mig matí a Catalunya concentra adults actius, perfils informats i alta atenció de marca per als anunciants.
El perfil del fitxatge i el seu encaix editorial
Freixes és un nom expert en directe, amb trajectòries destacades a Catalunya Ràdio i RAC1 abans de la seva etapa a televisió. El seu retorn a un tram llarg permet modular ritmes, explotar entrevistes i competir en investigació i servei públic. Per a la cadena, suma una veu reconeixible que pot dialogar amb l'audiència audiovisual que arriba des de La 2 Catalunya.
El seu to informatiu encaixa amb l'ADN de servei públic de la casa. Programadors consultats valoren la sincronització entre ràdio i televisió com a palanca de record i freqüència, clau en el minutatge matinal. En privat, s'aplaudeix un despertador amb to àgil i s'espera una Nierga en mode agenda, com a gran tractor editorial.
L'arribada de Freixes s'interpreta com un missatge d'ambició, amb múscul de RNE i distribució a RNE Audio i RTVE Play. El primer test arribarà amb l'adaptació de rutina i el rebot de consum en la tornada a l'escola a Catalunya. La corba d'acumulació en el tram de les 10.00 hauria de reflectir si l'arrossegament es converteix en fidelitat sostinguda