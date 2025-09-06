Mensaje sorpresa del príncipe Alberto y Charlene de Mónaco: 'Mi familia…'

El príncipe Alberto y su mujer, Charlene de Mónaco, han sorprendido a todo el mundo. Lo han hecho al lanzar un comunicado importante que deja de manifiesto su sensibilidad y empatía con quienes más sufren.

Exactamente, han enviado unas palabras de aliento al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. De esta manera, han querido dejarle de manifiesto su sensibilidad hacia el drama que asola dicho país tras el accidente de su funicular. Entre las frases más emotivas del matrimonio monegasco destaca esta: “Mi familia y el pueblo monegasco se unen a mí para expresar nuestro profundo dolor por esta tragedia”.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

El mensaje de apoyo del príncipe Alberto y Charlene de Mónaco

Estos días, el mundo entero se ha quedado conmocionado por el grave accidente del funicular de Lisboa. Y es que este ha traído consigo más de 20 heridos y 16 fallecidos. Un percance que, al parecer, se produjo como consecuencia de la rotura de un cable y un fallo del sistema de contrapeso.

Ante lo sucedido, el príncipe Alberto y su esposa no han querido quedarse callados, como tampoco lo hicieron con los incendios en España. Así, han lanzado un comunicado sorpresa dirigido al presidente del país luso, donde han demostrado el profundo dolor que sienten por lo ocurrido. Un comunicado que han compartido en sus redes sociales.

Dicho texto dice así: “La princesa Charlene y yo hemos recibido con gran emoción la noticia del dramático accidente del funicular de la Gloria en Lisboa. Mi familia y el pueblo monegasco se unen a mí para expresar nuestro profundo dolor por esta tragedia. Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias afectadas y deseamos una pronta recuperación a los heridos”.

“Nos unimos en pensamiento al pueblo portugués en este día de luto nacional. Le ruego acepte, señor presidente, el testimonio de nuestra solidaridad y mi más alta consideración”.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

La importancia de los gestos humanos por parte del príncipe Alberto y Charlene de Mónaco

Este comunicado es un recordatorio de la importancia de los gestos humanos en la realeza. A pesar de ser figuras asociadas al lujo, tanto el príncipe Alberto como Charlene de Mónaco han demostrado nuevamente que, por encima de todo, están comprometidos con las causas humanas. La solidaridad que han expresado a través de este mensaje destaca su empatía y su disposición para apoyar a quienes sufren a nivel mundial.

En tiempos de dolor, estos gestos de empatía por parte de figuras prominentes como los miembros de la familia real monegasca tienen un impacto positivo. Sirven como un ejemplo para otros líderes mundiales, al recordar que la humanidad debe prevalecer por encima de las fronteras políticas y sociales.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

Este tipo de pronunciamientos internacionales también pone de relieve el papel de la monarquía en los asuntos mundiales. Aunque se asocian con deberes más ceremoniales, los soberanos como Alberto y Charlene tienen la capacidad de movilizar apoyo emocional en momentos de crisis. Sí, fortaleciendo los lazos de solidaridad entre los pueblos.

Todo mientras que las autoridades portuguesas continúan con la investigación del accidente y el país entero se enfrenta a la dura realidad de la tragedia. Los testimonios de los supervivientes y las investigaciones en curso van a seguir arrojando luz sobre lo sucedido.