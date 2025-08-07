Últim comunicat d'Anabel Pantoja sobre el seu xicot, David Rodríguez: 'Molts...'

Després d'una etapa marcada per la incertesa i la preocupació, Anabel Pantoja torna a ser notícia per un motiu ben diferent. En plenes vacances familiars, ha publicat un missatge que ha despertat l'interès dels seus seguidors. La frase, breu però significativa, ha servit com a declaració sobre el moment que travessa la seva relació.
Anabel ha preferit evitar entrevistes i aclariments directes, però els seus gestos parlen per si sols. Aquesta vegada ha triat les xarxes socials per compartir una imatge i unes paraules dedicades al pare de la seva filla. Un moviment que arriba enmig de dies familiars i lluny de la polèmica.
Un inici d'any difícil per a la parella
El 2025 no va començar amb bon peu per a Anabel Pantoja i David Rodríguez. La seva filla va haver de ser ingressada a l'hospital durant diverses setmanes, cosa que va posar a prova l'estabilitat de la parella. Afortunadament, la petita es va recuperar, i ells van afrontar la situació amb unitat i discreció.
Durant aquells dies complicats, familiars i amics van viatjar fins a Canàries per estar al seu costat. El gest va ser molt valorat per Anabel, que va agrair públicament el suport rebut. Aquella experiència va reforçar el vincle entre tots dos, demostrant que el seu entorn continua sent clau en els moments més delicats.
Superat aquell sotrac, Anabel i David van decidir reprendre les seves rutines amb normalitat. Ella va tornar a poc a poc a les seves xarxes socials i als seus compromisos com a influencer. Ell va continuar dividint el seu temps entre la seva feina com a fisioterapeuta a Còrdova i la seva vida a Canàries.
Anabel sorprèn amb unes declaracions sobre com està la seva relació amb David Rodríguez durant un viatge familiar
Aprofitant l'aniversari de David, Anabel va publicar una imatge amb un text que no va passar desapercebut: “Per molts llocs, per moltes ciutats, per molts avions, per molts viatges”. La frase anava acompanyada d'una fotografia d'ambdós a París, una de les escapades més especials per a la parella. Aquest missatge va ser interpretat com una mostra d'afecte i continuïtat.
Anabel també va recuperar un record molt íntim: un vídeo en què David apareixia veient una ecografia, just quan van saber que serien pares. Amb aquestes publicacions, la influencer va voler reflectir la importància de la seva família en aquest moment. Sense grans declaracions, però amb una clara intenció de mostrar-se unida a la seva parella.
El creuer que estan fent aquest estiu s'ha convertit en el seu refugi de calma. Juntament amb ells també viatja la seva filla, amb qui estan gaudint de cada ciutat que visiten. Anabel assegura que la petita s'està portant “de meravella” i que estan aprofitant cada moment junts.
Entre recuperació, viatges i plans de futur
Anabel Pantoja es troba també en procés de recuperació d'una lesió recent. Fa uns dies, durant una escapada amb amigues, va patir una caiguda que li va provocar una lesió al colze, motiu pel qual porta el braç en cabestrell. Tot i així, no ha deixat de compartir el seu dia a dia amb normalitat.
Després de l'estiu, la rutina tornarà a instal·lar-se a les seves vides. David reprendrà els seus compromisos professionals a la península mentre manté la seva base familiar a les illes. Anabel, per la seva banda, es prepara per a un nou curs amb possibles novetats laborals.
En els darrers dies, ha sonat amb força el seu nom com a concursant d'un nou format de televisió. Es tractaria de Bailando con las estrellas, un programa que marcaria el seu retorn a la petita pantalla en un context diferent del dels realities. Per ara, ni la cadena ni Anabel ho han confirmat, però tot apunta que el seu retorn és cada cop més a prop.
Després d'uns mesos complicats, Anabel Pantoja sembla haver recuperat la calma al costat de David Rodríguez. Les imatges i paraules compartides durant el seu viatge mostren una relació sòlida i en creixement. Amb il·lusió renovada, la parella afronta el futur amb serenitat i sense perdre de vista allò veritablement important.