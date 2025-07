David Rodríguez abandona la seva casa familiar i Anabel Pantoja n'explica el motiu

per Cristo Fernández

Les vacances d'Anabel Pantoja no han començat de la millor manera perquè, fa uns dies, la influencer va patir un accident aparatós. I va haver de passar per l'hospital després de lesionar-se greument el colze. Segons ha explicat ella mateixa, s'ha posat en mans dels seus metges de confiança i, tot i que no han estat dies fàcils, a poc a poc s'ha anat recuperant

“Acabo de sortir de la consulta de la doctora Carmen Mató, la meva traumatòloga, la que em va operar el peroné i ara m'ha de curar el colze”, ha explicat Anabel. Malgrat la situació, ha compartit bones notícies: “Almenys vaig veient la llum a tot això”, ha escrit a les seves xarxes. A la imatge que ha publicat, se l'ha vist amb el braç totalment immobilitzat, mostrant optimisme i serenor

| Instagram, @anabelpantoja00

Després de la revisió mèdica, Anabel ha reprès alguns plans i ha anat a la platja de Patalavaca amb la seva parella, David Rodríguez, la seva filla i els seus sogres. Mentre ells s'han banyat, ella ha preferit anar a un restaurant proper amb la petita. Des d'allà, ha gravat diversos vídeos i en ells ha confessat que ara mira la seva lesió “amb una altra perspectiva”

Anabel Pantoja dona l'última hora de David Rodríguez i la seva família

Però la gran sorpresa ha arribat després. Anabel Pantoja ha confessat que està organitzant un viatge molt especial

| Instagram, @anabelpantoja00

“Aquesta tarda us explicaré on vaig, amb David i amb la petita. Anem a un lloc màgic, estic molt il·lusionada perquè feia molts anys que no feia això”, ha declarat. Malgrat la seva lesió, ha assegurat sentir-se entusiasmada i amb moltes ganes d'emprendre aquesta escapada

Anabel Pantoja i David Rodríguez se'n van de vacances

I és precisament aquest viatge el que ha fet que David Rodríguez deixi casa seva perquè tots dos han decidit deixar la seva llar temporalment. El motiu ha sorprès tothom perquè ningú no esperava que Anabel s'animés a viatjar en plena recuperació. Tanmateix, ella ha confirmat que ho farà

| Instagram, @anabelpantoja00

Ha estat una decisió inesperada, però molt il·lusionant. Anabel ha assegurat que aquest viatge li retornarà l'energia que necessita. Amb un somriure, ha dit que espera que no hi hagi contratemps

D'aquesta manera, ha deixat clar que, tot i les dificultats, no pensa renunciar a gaudir de l'estiu. I, amb David, ja ha començat el compte enrere per a un destí màgic