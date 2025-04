La companyia que ha batejat un avió amb el nom d'Aitana Bonmatí

El FC Barcelona femení viu el seu millor moment. Partit rere partit, les jugadores blaugrana continuen deixant sense alè l'afició amb el seu futbol de precisió, entrega i espectacle. En la seva última jornada de lliga, una de les estrelles de l'equip va tornar a fer de les seves: un gol brillant que tancava un 6-0 demolidor contra l'Atlètic de Madrid. L'exhibició va ser total, com és habitual, i l'equip ja prepara els seus pròxims compromisos clau: el Sevilla a la Lliga i el Chelsea a la Champions.

Un talent que flota sobre la gespa

La jugadora en qüestió ha aconseguit quelcom que molt poques poden ni tan sols somiar. Més enllà de les estadístiques, dels títols i dels reconeixements oficials, hi ha una qualitat que la distingeix de la resta: la seva manera de desplaçar-se pel camp. Com si flotés. Com si en comptes de córrer, ballés. Com si cada passada, cada moviment, cada gol, fos part d'una coreografia perfecta. Veure-la en acció és un privilegi que emociona aquells que estimen aquest esport. Hi ha màgia a les seves botes, i la seva sola presència ja converteix qualsevol partit en un esdeveniment especial.

| Barça, XCatalunya

Precisament per aquesta màgia, no resulta estrany que moltes marques vulguin associar la seva imatge a la d'ella. El que sí que ha estat una autèntica sorpresa és l'última acció d'una d'aquestes companyies. Un gest que ha tocat el cor de la futbolista i també dels seus fans més acèrrims. Perquè no cada dia es rep un reconeixement tan simbòlic, tan inesperat, tan poètic.

L'homenatge no va tenir lloc en un estadi, ni en una gala de premis, ni en un acte esportiu. Aquesta vegada, va ser al cel. Literalment.

Una benvinguda que no s'oblida

L'escena és senzilla però carregada d'emoció: un vol comercial, passatgers pujant com qualsevol altre dia, i en acomodar-se a la fila 14, descobreixen quelcom diferent. Una imatge d'ella. Una dedicatòria. I, de sobte, una veu per megafonia, reconeixent-se com l'autora del missatge, els dona la benvinguda a bord. Parla de somnis, d'esforç, de volar alt. Parla de no rendir-se, de buscar sempre el següent pas. Parla com el que és: un exemple de superació per a joves, per a esportistes, per a somiadors.

| Instagram, @AitanaBonmati

Aquest missatge, carregat de veritat i humilitat, ha estat rebut per milers de passatgers amb un somriure, i també amb admiració. Perquè poques persones podrien dir el que ella ha dit, amb tanta sinceritat.

El vol d'una campiona

Aquest avió no serà un més a la flota de Vueling. Volarà per Europa i el nord d'Àfrica amb un nom que brilla per si sol, i amb un número que ja és part de la història recent del Barça: el 14. Dins d'aquest avió viatjaran milers de persones sense saber, potser, que estan sent part d'una història preciosa. Però els culers, i aquells que segueixen el futbol femení amb passió, ho entendran de seguida.

I és que no és per menys. La millor jugadora del món ja té el seu lloc al cel. Literalment. A partir d'ara, cada vegada que un avió s'enlairi amb el seu nom gravat, els aficionats sabran que Aitana Bonmatí està volant alt. Molt alt.