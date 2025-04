'Com si fos ahir' del 23 d'abril: Sorpresa amb la Naiara i el Karim

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 23 d'abril arriba amb l'ambient festiu de Sant Jordi, carregat de roses, llibres, emocions inesperades i situacions personals que poden portar sorpreses per als protagonistes.

A la primera trama veurem coses derivades del capítol d’aquest dimarts. És el dia de Sant Jordi, i la Patri, recentment incorporada a La Barnateca, rep una rosa molt especial per part del Toni petit. Però, tot i aquest gest tendre, la Patri sembla tenir el cap en un altre lloc. Encara influenciada per la recent trobada amb el Bernat, no aconsegueix centrar-se completament en l’atenció que li ofereix el Toni.

Aquest triangle sentimental incipient podria començar a complicar-se, especialment si es confirmen sentiments recíprocs i expectatives creuades. Al matí, el Bernat es presentarà a la Barnateca i de forma bastant invasiva li demana de fer plans. Però ha de ser abans de dinar ja que ell a la tarde no pot.

La Naiara i el Karim, més units que mai

Per la seva banda, la Naiara i el Karim, després de tots els moments difícils viscuts amb el perillós món del Ferni, comencen a consolidar la seva relació. Aquesta jornada festiva els dona l'oportunitat de gaudir d'un moment romàntic, deixant enrere les tensions i perills que els han envoltat últimament. Sant Jordi podria significar per a ells un punt d’inflexió, reforçant una relació que fins ara havia estat marcada per l’angoixa i els dubtes sobre el futur.

Mentrestant, l’Eva continua treballant en la seva aposta pel gimnàs i la defensa personal femenina, i ara està buscant un nou monitor per impartir les classes específiques per a dones.

Aquest nou fitxatge podria obrir un nou ventall de possibilitats professionals, però també generar situacions personals interessants per a l'Eva, que busca deixar enrere les dificultats emocionals viscudes recentment amb el Lluís i recuperar una certa estabilitat personal i professional. De moment, però, el primer candidat és una mica peculiar.

Novetats amb la Cati i la Sílvia

Per altra banda, la Cati, que vagi passant pel seu pis per regar les plantes durant la seva absència. Aquest encàrrec senzill pot acabar revelant noves facetes personals i generar situacions inesperades per al Marcel, que acaba d’estrenar solteria.

Finalment, la Sílvia i la Neus decideixen apuntar-se a una cursa solidària de marxa nòrdica, però aquesta decisió desencadena una situació incòmoda. El Miqui (Adrià Collado), decidit a participar-hi també, s’hi inscriu sense dubtar-ho, però qui sorprèn més és el Francesc, que també decideix apuntar-se.

El seu objectiu, però, no és purament esportiu ni solidari: ho fa per confirmar les sospites que té sobre possibles tensions o secrets amagats dins del grup, especialment entre la Neus, el Miqui i la Sílvia. Aquesta cursa podria acabar sent el detonant que faci aflorar sentiments ocults i veritats incòmodes que podrien canviar radicalment les relacions dins del grup. S’acabarà sabent tot?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 23 d’abril de 2025?

TV3 fa horari especial per Sant Jordi. En aquest sentit, l’episodi de ‘Com si fos ahir’ d’aquest dimecres començarà abans, quan quedin quatre minuts per a les quatre de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts. Es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.