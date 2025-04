Hansi Flick ho vol: El Barça té a l'abast un rècord històric davant el Mallorca

La temporada del FC Barcelona avança amb la mirada posada en objectius ambiciosos, i un de molt especial podria assolir-se en el pròxim partit davant el Mallorca. Encara que les rotacions i lesions posen en alerta l'equip, la motivació és màxima a causa d'un rècord històric que podria igualar-se en aquest important compromís.

El Barça viu un moment clau en la temporada, mantenint un avantatge de 4 punts sobre el Real Madrid en la cursa pel títol de LaLiga. Després d'un intens calendari, els blaugranes enfronten el desafiament de gestionar esforços amb intel·ligència, especialment considerant que el pròxim dissabte tenen en joc la final de la Copa del Rei, un altre títol prioritari per al club català. Sobretot, perquè la final és davant el Real Madrid.

No obstant això, les circumstàncies no són ideals per al tècnic Hansi Flick, qui haurà d'enfrontar aquest repte amb baixes importants, destacant especialment l'absència de Robert Lewandowski, màxim artiller culer aquesta campanya. El davanter polonès va patir una lesió muscular que li impedeix jugar en el decisiu encontre contra els balears, obligant el cos tècnic a ajustar les peces en atac.

Un gol per al rècord

Més enllà de les dificultats puntuals, el Barça es presenta davant el Mallorca amb una estadística que ressalta la seva capacitat golejadora històrica davant aquest rival. El conjunt blaugrana ha marcat en els seus últims 31 partits consecutius davant els mallorquins a LaLiga, acumulant un total de 83 gols, la qual cosa representa una mitjana impressionant de 2,7 gols per matx.

Aquest registre situa el Mallorca com un dels rivals predilectes per a l'ofensiva blaugrana, però hi ha més: si el Barça aconsegueix marcar novament en aquest partit, igualaria la millor ratxa anotadora de tota la seva història a LaLiga davant un mateix rival. Fins ara, aquest rècord pertany als seus enfrontaments amb el Levante, on va aconseguir anotar en 32 duels consecutius entre 1963 i 2022, sumant 95 gols.

A més, l'equip dirigit per Flick també es troba immers en una notable ratxa golejadora general aquesta temporada. Des de desembre, quan no van poder anotar davant el Leganés, porten 27 partits consecutius marcant almenys un gol, un indicador clar de la seva fortalesa ofensiva. De fet, tan sols han estat dos els duels d'aquest curs en què els blaugranes no han vist porta.

Hansi Flick pot superar Xavi

A més del rècord col·lectiu que té a l'abast l'equip, el tècnic alemany també busca fer història personal en la seva primera temporada al capdavant del club blaugrana. Flick acumula actualment 13 partits seguits sense conèixer la derrota a LaLiga, igualant així el millor registre obtingut per Xavi Hernández durant la seva etapa al capdavant del club.

Si aconsegueix evitar la derrota davant el Mallorca, Hansi Flick superarà el gran registre aconseguit per l'exentrenador culer, consolidant el seu excel·lent rendiment en la lliga espanyola i enfortint encara més el seu lideratge dins del vestidor.