Bonica festa d'aniversari de Pilar Bayés: La seva veritable edat

De vegades, els aniversaris es converteixen en quelcom més que un número. En alguns casos, es transformen en una declaració d'amor per la vida, per la família i per una terra que respira cultura a cada racó. El passat 21 d'abril, just dos dies abans de Sant Jordi, es va viure una d'aquelles dates que es converteixen en símbol. Una celebració senzilla, entranyable i envoltada d'afecte que ha fet somriure a milers de persones.

No va ser en un teatre, ni en una gala, ni en un plató de televisió. Tampoc hi va haver focus ni catifa vermella. Però sí que hi va haver el més important: calidesa, sentit de pertinença, i un grapat de moments autèntics compartits amb aquells que realment importen.

Un dilluns de Pasqua molt especial

Coincidint amb el Dilluns de Pasqua, la celebració es va desenvolupar en l'entorn més íntim possible. Envoltada de la seva família, amb especial protagonisme dels seus néts, la protagonista va viure un dia on no va faltar de res: pastís, espelmes, música, cançons en directe i, sobretot, molt d'amor. El dinar familiar va tenir com a escenari una casa catalana amb llum de primavera entrant per les finestres i un ambient que, sense necessitat de paraules, parlava de plenitud.

L'estrella del moment no va tenir cap problema en compartir la seva felicitat amb tots els seus seguidors. Ho va fer a través de les seves xarxes socials, penjant una recopilació de vídeos i fotos als quals hi han reaccionat milers de persones. Entre rialles, abraçades, brindis i mones, no va faltar el moment en què un dels seus néts li va cantar amb guitarra en mà, en un dels moments més comentats i emotius de la jornada.

Una vida plena de color i tinta

Durant dècades, aquesta artista ha plasmat en dibuixos l'ànima de Catalunya. Murals, llibres, postals, contes i fins i tot vitralls. El seu traç dolç, ple de vida, ha dibuixat la infància i la memòria col·lectiva de generacions. El seu estil, inconfusible, és capaç d'emocionar sense una sola paraula.

Lluny de retirar-se o de baixar el ritme, la seva activitat continua sent intensa. És habitual veure-la en xerrades, exposicions, entrevistes o col·laboracions amb altres rostres coneguts de la cultura catalana. De fet, fa tot just unes setmanes protagonitzava un moment simpàtic amb un conegut humorista, demostrant que, a més de talent, li sobra sentit de l'humor.

I qui era la protagonista del dia?

Aquell dia, aquell dinar, aquella espelma sobre el pastís, aquell somriure ampli i aquells dibuixos que ens acompanyen des de la infància… pertanyen a Pilarín Bayés, l'àvia de tots els catalans, que ha celebrat 84 anys com millor sap: dibuixant felicitat.