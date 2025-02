La clara petició de Cristina de Borbó a la seva mare la reina Sofia

La vida de la família reial espanyola ha travessat nombroses reconfiguracions en els últims anys. Entre l'abdicació de Juan Carlos I, el seu exili a Abu Dhabi i l'ascens al tron de Felip VI, la dinàmica interna del clan Borbó s'ha vist sotmesa a tensions i debats domèstics que poques vegades van transcendir a l'opinió pública amb tant detall. Tot i això, un dels assumptes que més desperta l'interès dels observadors és la relació entre el rei emèrit i els seus fills, en particular amb Felip VI.

És en aquest context on la infanta Elena torna a cobrar protagonisme, i ara s'afegeix un nou nom a l'equació: Cristina de Borbó, la filla mitjana de Juan Carlos i Sofia, que, segons fonts properes, hauria sol·licitat de forma clara la intervenció de la seva mare per millorar la situació del seu pare.

Un pare exiliat i un tracte llunyà

Des de 2020, Juan Carlos I viu als Emirats Àrabs, país que li garanteix, als seus 87 anys, una retirada lluny de la pressió mediàtica espanyola i, al mateix temps, una sèrie de beneficis econòmics i fiscals. Si bé l'exmonarca no es troba del tot còmode —com ho refereixen els seus fills—, la residència a Abu Dhabi li evita un seguiment constant de la premsa espanyola pels escàndols financers i personals que van entelar el seu regnat durant els seus últims anys.

El rei Felip VI s'ha mostrat reticent a facilitar el retorn de Juan Carlos a Espanya, especialment per no perjudicar la imatge de la Corona en un moment en què la institució manté un delicat equilibri davant l'opinió pública.

La posició de Felip, expliquen diverses fonts, es fonamenta en un desig de protegir la monarquia de crítiques i titulars que posarien en risc la seva estabilitat. No obstant això, la família no roman indiferent a l'enyorança del pare: els fills de l'emèrit sostenen que ell pateix el seu forçat exili i anhela passar els seus últims anys a la seva terra natal.

Elena, la més unida a Juan Carlos, demana ajuda a la Reina Sofia

La infanta Elena s'erigeix com la figura que manté més llaços amb l'emèrit. Ella viatja amb freqüència a Abu Dhabi —més de 60 ocasions en quatre anys—, donant-li companyia i actualitzant-lo sobre el que ocorre a la península. També el segueix en els escassos viatges a Espanya, especialment per les regates de Sanxenxo, on la presència de Juan Carlos no passa desapercebuda.

Però no és Elena l'única filla de Juan Carlos que manté llaços d'afecte amb el seu pare. Cristina, també molt afectada per la situació, hauria elevat el to demanant alguna cosa concreta: “Que la reina Sofia intercedeixi davant Felip perquè es permeti el retorn de Juan Carlos a Espanya.” Així s'extreu de la conversa que, segons diverses fonts, van sostenir mare i filla al Palau de la Zarzuela, on l'emèrita resideix. Cristina desitja que el retrobament familiar —almenys, la presència del pare a Espanya— sigui alguna cosa més que un anhel impossible.

El rei emèrit sí que té alternativa habitacional

No és la primera vegada que es planteja el retorn de Juan Carlos, ni la primera vegada que les seves filles s'ofereixen per ajudar-lo. La infanta Elena fins i tot va reformar part de la seva llar amb la finalitat d'adaptar espais a les necessitats d'algú amb problemes de mobilitat.

No obstant això, el rei Felip es va negar que l'emèrit visqués amb la seva germana, pensant que això provocaria crítiques mediàtiques i suscités friccions amb Letícia o amb el propi entorn de la Zarzuela. El resultat és que l'oferta d'Elena va caure en sac foradat i Juan Carlos va seguir a Abu Dhabi, lluny de la família i de l'opinió pública espanyola.

Un futur incert per a Juan Carlos

Queda ara per veure si la petició de Cristina a Sofia tindrà ressò. Encara que la reina emèrita conserva un fort llaç afectiu amb Felip i en múltiples ocasions han recalcat la seva unió emocional, no és tan segur que Felip consenti alterar l'status quo que, al seu judici, evita tensions a la Corona. Per més que s'informi que l'emèrit pateix greus problemes de mobilitat i troba a faltar la vida a Espanya, el monarca sembla sentir-se obligat a mantenir les distàncies per salvaguardar la seva imatge.

El que sí que sembla clar és que el clam de les filles —especialment d'Elena i Cristina— per a un eventual retorn del pare a territori espanyol no cessarà. Amb la reina Sofia com a centre d'aquesta convergència, el dilema és si Felip, mentre governa en solitari i cuida la reputació de la Corona, farà el pas de permetre que el seu pare passi els seus dies a la península. Es diria que hi ha un pols emocional en marxa: la nostàlgia d'un pare contra la conveniència institucional.