Surt a la llum l'engany de Leonor de Borbó a la Marina

El segon any de formació militar de la princesa Leonor a l'Armada ha generat titulars des del moment en què es va anunciar el seu embarcament al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Un període de més de sis mesos en alta mar, recorrent bona part del continent americà i posant a prova la resistència de qui podria regnar algun dia a Espanya.

La premsa i el relat oficial han presentat aquest periple com una aventura èpica, en la qual la jove afrontarà corrents, climes extrems i grans distàncies oceàniques. No obstant això, en les últimes setmanes ha sorgit una informació que apunta que aquesta gesta marina no seria tan completa com s'ha fet creure.

| Casa Real

El pla oficial: un viatge d'anada i tornada

La teoria venuda per Zarzuela ha estat que la princesa, després de salpar des de Cadis, travessaria l'Atlàntic i part del Pacífic, passarien per diversos ports d'Amèrica del Sud i Centreamèrica, creuarien el Canal de Panamà per continuar la seva travessia cap al Carib, arribant eventualment a Nova York. Des d'allà, segons els mitjans, emprendria el retorn a Espanya en el mateix vaixell, amb la idea de desembarcar a Gijón i, finalment, culminar la seva formació a l'Acadèmia Naval de Marín.

Aquest esquema encaixa a la perfecció amb la imatge de Leonor com una jove “lloba de mar” que afronta la instrucció completa de la Marina i exhibeix el temple que l'exèrcit exigeix. No obstant això, el que es diu ara és que la realitat podria diferir bastant d'aquest relat.

La suposada trampa: un retorn en avió

Fonts internes i diverses filtracions han revelat que Leonor no realitzaria la travessia de Nova York a Gijón a bord de l'Elcano. En lloc d'això, viatjaria còmodament en avió, estalviant-se una segona experiència atlàntica tan dura com la primera. Seria una maniobra destinada a mantenir la narrativa que la princesa “ha completat tot l'itinerari” sense exposar-la a un desgast excessiu. En arribar a Espanya, se la veuria desembarcar a Gijón com si arribés en el vaixell, deixant la impressió que ha estat part de la tripulació tot el viatge.

| Casa Real

Aquells que han tret això a la llum no dubten a titllar-ho d'“engany” o “teatre”. S'especula que la Casa Reial no desitja que Leonor pateixi doblement les condicions dures d'alta mar, amb tempestes i vents, més encara quan queda marge perquè l'hereva romangui fresca i operativa per a les seves pròximes obligacions d'Estat. Això, però, erosiona la versemblança de la gesta naval que s'havia publicitat.

Un guió calculat?

No és la primera vegada que s'encenen alarmes sobre la suposada “pompa” al voltant de la formació militar de Leonor. Cal recordar que no ha tingut una relació prolongada amb la navegació en la seva infància: mentre els seus cosins i altres familiars participaven en cursos de vela a Mallorca, Leonor i la seva germana Sofia no ho feien, pel que sembla seguint la reticència de Letícia davant el que considerava una activitat elitista. Que se la presenti ara com una marinera avesada podria no casar amb la realitat de la seva preparació prèvia.

Viatge a Brasil, o no?

Mentrestant, Leonor continua al mar, cap a Brasil, amb la data del 14 de febrer apuntada com el dia de desembarcament a Salvador de Bahia. Dies que seran extenuants, coneixent les condicions que pot tenir l'oceà Atlàntic en ple hivern. La premsa s'ha fet ressò de les dificultats en les comunicacions per a la princesa, fins al punt que ni tan sols ha pogut felicitar en el seu aniversari al seu pare, Felip VI, amb una simple trucada o missatge de text. Per al 14-F, s'espera la seva primera parada en terra ferma i, potser, una reactivació de les seves xarxes i contactes.

El que no està clar és com serà la seva sortida de Nova York. Arribarà efectivament en l'Elcano al port nord-americà per salpar de nou, o pujarà a un avió en destinació Astúries mentre el seu vaixell prossegueix solitari? A la llarga, tot apunta que veurem fotos oficials de l'hereva trepitjant sòl espanyol a Gijón. Però les claus que arriben des de diferents fonts insisteixen que no desembarcarà allà després d'un genuí retorn per mar. És la part menys èpica de la història: una “falsa arribada” que alguns ja anomenen “Desembarcament del Rei” en al·lusió a la saga de Joc de trons.