Pilar Eyre deixa anar la bomba: Qui hi havia a la foto retallada de la festa de Juan Carlos

per Pol Nadal

El passat 5 de gener de 2025, el rei Juan Carlos I va celebrar el seu 87è aniversari a Abu Dhabi, ciutat on resideix des de 2020. La festivitat va reunir més de trenta amics propers i familiars, consolidant una tradició anual que ha guanyat notorietat en els últims anys.

Un dels moments més destacats va ser una exhibició de 500 drons que van il·luminar el cel formant diverses figures, amb imatges del rei Juan Carlos en diferents etapes de la seva vida, la bandera d'Espanya i representacions al costat del xeic Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Aquest desplegament tecnològic va estar acompanyat per música de Paco de Lucía, creant un ambient emotiu per als presents.

| Casa Real, Getty Images, XCatalunya

Esdeveniments i actes destacats

La celebració es va dur a terme a la residència del rei emèrit a Abu Dhabi. Les festivitats van començar la nit prèvia a l'aniversari amb un sopar informal en un restaurant xinès de l'Emirates Palace, on els convidats van gaudir d'un espectacle de màgia a càrrec de Drummond Money-Coutts. A l'arribar la mitjanit, es va presentar un petit pastís per commemorar l'inici de l'aniversari

Principals convidats

Entre els assistents van destacar les seves filles, les infantes Elena i Cristina, acompanyades per diversos dels seus fills,com Froilán i Victoria de Marichalar, així com Juan i Pablo Urdangarin. No obstant això, l'absència del rei Felip VI i la reina Sofia va ser destacada, una situació que, segons la biògrafa Laurence Debray, el rei Juan Carlos "lamenta en silenci".

| Casa Real, Canva, XCatalunya

Convidats 'secrets'

Per parlar de convidats, la periodista experta en monarquia, Pilar Eyre, ha visitat el programa de TV3, Tot es Mou. Eyre li ha contestat a Helena Garcia Melero que una persona molt important en la vida del rei emèrit estava present, però que ha estat retallada de les fotos: està parlant de Marta Gayà.

Les declaracions s'han fet virals a les xarxes socials perquè tornen a posar sobre la taula un nom femení diferent al de Bárbara Rey. I és que Marta Gayà formaría part d'una llarga llista de noms de dones que han passat per la vida del monarca, a part de Sofia de Grècia, la reina consort amb la qual va tenir els seus tres fills (oficials).

Dones que s'han relacionat amb el Rei Juan Carlos (no són les úniques)

María Gabriela de Savoia. Filla de l'últim rei d'Itàlia, Umberto II, va ser considerada un possible enllaç matrimonial per a Juan Carlos en la seva joventut. Encara que no es va concretar, se'ls va atribuir una estreta amistat.

Olghina de Robilant. Aristòcrata italiana amb la qual se'l va relacionar durant la seva joventut.

Sara Montiel. La reconeguda actriu i cantant espanyola va ser assenyalada com una de les amants del rei. Segons la periodista Pilar Eyre, la reina Sofia va sorprendre Juan Carlos amb Montiel en una ocasió.

Bárbara Rey. Actriu i vedet espanyola que va mantenir una relació amb el monarca durant els anys 70 i 80. S'ha esmentat que els serveis secrets espanyols van intervenir per evitar que detalls d'aquesta relació sortissin a la llum pública.

Marta Gayà. Decoradora mallorquina considerada un dels grans amors del rei. La seva relació es va mantenir durant diversos anys i va ser una de les més estables.

Corinna Larsen (Corinna zu Sayn-Wittgenstein). Empresària alemanya que va guanyar notorietat per la seva estreta relació amb Juan Carlos I. El seu vincle va sortir a la llum després de l'accident de caça a Botswana el 2012, i ha estat involucrada en diverses controvèrsies relacionades amb el rei emèrit.

Raffaella Carrà. Cantant i presentadora italiana amb la qual se l'ha vinculat sentimentalment.

Carmen Díez de Rivera. Política espanyola i dona de confiança durant la Transició, també va ser assenyalada com una de les amants del rei.