Sonen totes les alarmes amb la reina Sofia per les seves últimes imatges públiques

En ple inici del mes de febrer, la reina Sofia ha tornat a situar-se en el focus mediàtic després de la seva aparició en un acte oficial a la província de Segòvia. Concretament, l'emèrita va acudir a La Farm Studio, al Reial Lloc de San Ildefonso, per presidir el lliurament dels Premis Europeus de Patrimoni "Premis Europa Nostra" i dels "Premis Hispania Nostra" a les bones pràctiques en Patrimoni Cultural i Natural.

No obstant això, el que havia de ser una jornada centrada en el reconeixement al patrimoni, s'ha vist acompanyat per la preocupació de qui la van veure baixar les escales amb ajuda de dos assistents. Un gest que alguns interpreten com una nova evidència que la salut de la mare de Felip VI es veu cada vegada més afectada pel pas dels anys.

Segueix els passos del seu 'marit'

En les instantànies captades durant l'acte, s'aprecia com la reina Sofia, de 85 anys, va necessitar el suport físic del seu equip. Es tracta d'un gest que podria explicar-se amb la prudència o la por a una caiguda, però que reforça la idea que la reina Sofia travessa un període una mica més delicat, després de múltiples compromisos recents.

En aquest sentit, el cansament físic és un factor que cada vegada preocupa més, no només a la Zarzuela, sinó entre qui segueixen de prop l'agenda de l'emèrita. Tot i això, la reina Sofia va deixar clar amb la seva presència que no renunciarà als seus deures institucionals, malgrat l'evident pressió del calendari.

Aquest succés es produeix en un clima en què tota la Família Reial espanyola està experimentant canvis sensibles. D'una banda, la salut de la reina Sofia no és l'única qüestió que flota en l'ambient; també hi ha certa expectació per com evoluciona la seva relació amb el rei emèrit, Joan Carles I, o la decisió de la infanta Elena de reformar la seva llar per a possibles estades del seu pare, que resideix a Abu Dhabi.

D'altra banda, el rei Felip VI es prepara per afrontar un nou any amb múltiples reptes, inclosa l'absència de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, més centrades en les seves formacions que en la vida palatina.

El 57 aniversari de Felip VI i l'absència d'Leonor

Durant la setmana, l'atenció mediàtica també es va centrar en l'aniversari del rei Felip. El monarca va complir 57 anys en una jornada plena d'audiències oficials: primer, amb membres de les dues últimes promocions del Cos de Lletrats del Consell d'Estat.

També amb una representació de la Reial Acadèmia de la Jurisprudència i Legislació d'Espanya, i la Fundació vinculada; i, finalment, amb el comitè organitzador dels actes commemoratius del 1.200è aniversari de la fundació de Múrcia. Un dia ple d'activitat que amb prou feines va deixar espai per a celebracions, més enllà dels compromisos protocol·laris.

Més plantades de la reina Letícia

Tampoc hi va haver menció explícita de Letícia cap a l'aniversari del rei en públic, encara que tots dos esperen gaudir d'alguna breu escapada en els pròxims dies. Segons fonts properes a la Zarzuela, Felip VI no havia rebut trucada ni missatge de les seves filles a primera hora del matí del dia del seu aniversari, cosa que va atribuir al fet que "era massa d'hora" i que, en el cas de Leonor, embarcada en el vaixell escola Juan Sebastián Elcano, la comunicació és molt limitada per la seva travessia en alta mar.