El clar missatge de Maria Nicolau a Donald Trump per la publicació del seu llibre

Maria Nicolau, cuinera i escriptora catalana, ha aconseguit en pocs anys convertir-se en una de les veus més singulars del panorama gastronòmic i cultural en llengua catalana. El seu llibre Cuina o barbàrie ha estat un fenomen editorial a Catalunya, amb més de 35.000 exemplars venuts i múltiples reedicions.

La publicació nord-americana de Cuina o barbàrie era imminent. Un acord amb una editorial del país ja estava en marxa i el projecte de traduir la seva obra per al públic nord-americà havia generat expectació. La barreja d'activisme, cuina tradicional i crítica social amb un llenguatge proper i provocador tenia potencial per connectar amb un públic global.

Una mesura política que afecta la cultura

Segons va denunciar Nicolau a les seves xarxes socials, l'expresident nord-americà Donald Trump, en la seva actual campanya i activitat política, ha promogut l'eliminació de subvencions a editorials nord-americanes que publiquin llibres traduïts de l'estranger.

| TV3, XCatalunya

Nicolau considera aquesta decisió un atac directe a la diversitat cultural, a la circulació d'idees i a l'accés del públic nord-americà a veus estrangeres que puguin oferir perspectives noves sobre temes universals. En el seu cas, la cuina com a eina de resistència, cultura i identitat.

Una reacció tant contundent com genuïna

Fidel al seu estil frontal i sense pèls a la llengua, Maria Nicolau no ha dubtat a respondre amb duresa a la mesura de Trump. En un missatge publicat a les xarxes socials, carregat d'ironia i fúria controlada, va expressar la seva frustració no només com a autora, sinó com a ciutadana del món. I ho va fer recorrent a un llenguatge molt propi: el de la cuina.

| TV3, XCatalunya

L'escriptora no va utilitzar un to institucional, ni va buscar el victimisme, sinó que va apel·lar al seu caràcter combatiu per deixar clara la seva postura. En el seu missatge es percep una barreja de desil·lusió i ràbia, però també determinació per seguir endavant malgrat les barreres polítiques que puguin sorgir.

Una batalla més enllà dels fogons

Aquesta no és la primera vegada que Nicolau utilitza la seva plataforma per denunciar desigualtats socials o decisions polítiques que considera nocives. En el seu llibre ja criticava durament la cultura del fast food, el menyspreu per la cuina casolana i l'oblit de la saviesa popular en favor d'una indústria alimentària alienant.

Per això, la censura indirecta que suposa no poder accedir al mercat editorial dels Estats Units ha estat viscuda com una traïció a l'esperit de llibertat cultural. La gastronomia, insisteix Nicolau, no és només plaer o tècnica, sinó una forma de pensament, una manera de viure i compartir.

El missatge que ha sacsejat les xarxes

Al final del seu missatge, Nicolau no es va contenir. Ha fet servir una expressió contundent, carregada d'ironia, ràbia i identitat catalana, que ha corregut com la pólvora per les xarxes socials:

“Ara es veu que aquest en Trump ha tret les subvencions a les editorials americanes que publiquin llibres estrangers, just quan havia de sortir Cuina o barbàrie a Estats Units. VIAM SI HE DE VENIR A FER-TE UN PREI DE BONES PASSADES DE RIBOT, SAPASTRE. SENTIRÀS A PASSAR EL VENT!”

Amb aquest missatge, Maria Nicolau va deixar clar que no es callarà davant els obstacles. I que, com a bona artesana de la cuina, no tem embrutar-se les mans per defensar les seves idees. Encara que sigui a cop de ganivet metafòric.