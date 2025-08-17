Charlene de Mònaco, 47 anys: ‘Vaig passar per un moment difícil i el meu marit…’

Charlene de Mònaco torna a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després que hagin tornat a sortir a la llum unes declaracions que va fer fa mesos sobre el seu marit, el príncep Albert. “Vaig passar per un moment difícil”, va assegurar en aquell moment la princesa de 47 anys.
Durant els últims anys, els rumors que parlen sobre el possible distanciament entre els sobirans no han deixat de ressonar amb força. Unes especulacions que van augmentar considerablement l’any 2021.
En aquell moment, Charlene de Mònaco va afrontar serioses complicacions mèdiques derivades d’una infecció otorinolaringològica. Va viatjar a Sud-àfrica per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica i recuperar la seva salut. La seva estada es va prolongar durant sis mesos amb l’objectiu de descansar i estabilitzar-se.
Després de rebre el diagnòstic de la malaltia que la va apartar de les seves funcions institucionals, la presència mediàtica de la dona del príncep Albert es va reduir considerablement. La seva agenda es va veure limitada, cosa que va alimentar encara més les especulacions sobre la seva vida privada.
Tanmateix, en els últims mesos s’ha generat novament una gran preocupació sobre l’estat de Charlene de Mònaco. Les seves aparicions públiques van tornar a disminuir i l’hermetisme del seu entorn no ajudava a dissipar dubtes.
“Està envoltada de gent, té els seus propis treballadors al seu servei, però està completament sola i, en gran mesura, molt protegida”, va assenyalar a finals de l’any passat el mitjà alemany Bunte. A partir d’aquesta publicació, les alarmes es van intensificar, i va ser llavors quan la princesa va decidir donar la seva pròpia versió dels fets.
Charlene de Mònaco revela el paper que va exercir el seu marit, el príncep Albert, durant la seva malaltia
Fa uns mesos, i enmig de les versions que parlen d’una possible ruptura en la relació entre Albert i Charlene de Mònaco, la princesa va optar per trencar el seu silenci. Moment en què va decidir pronunciar-se sobre aquest tema.
“El camí ha estat llarg, difícil i dolorós. No vull anar massa de pressa, però avui em sento més tranquil·la”, va confessar en una entrevista amb la revista sud-africana News24. A més, no va tenir cap problema a deixar al descobert el paper que el seu marit va jugar durant la seva malaltia.
“Vaig passar per un moment molt difícil. Però vaig tenir la sort de ser recolzada i estimada pel meu marit, els meus fills i la meva família, de qui trec totes les meves forces”, va expressar amb molta gratitud Charlene de Mònaco.
No hi ha dubte que les entrevistes s’han convertit en la seva via preferida per obrir-se al públic. Tant és així que, mesos després d’aquesta intervenció, la princesa va parlar per primera vegada sobre els seus fills a la revista francesa Gala.
En les seves declaracions no va fer al·lusions directes al príncep Albert, però sí una emotiva descripció del vincle amb els seus fills. Jacques i Gabriella han crescut en un equilibri entre el que és privat i el que és públic, i per a ella són la seva font constant d’energia.
Charlene de Mònaco va descriure els seus bessons reprenent unes apreciacions que anteriorment havia fet el seu marit. D’una banda, va assenyalar que Jacques “observa en silenci, capta cada cosa des d’un lloc més íntim i calmat, reservat i tranquil per naturalesa”.
En canvi, considera que la petita Gabriella és molt més “curiosa”, afectuosa i “està molt intrigada pel món i la vida en general”. “Les converses que puc tenir amb Jacques i les que tinc amb Gabriella són molt diferents, així com el temps que passo amb ells”, va afegir la monarca.
D’altra banda, Charlene de Mònaco també va parlar sobre l’educació reial que han rebut els seus fills i com els prepara per a les seves grans futures responsabilitats. Tal com va assegurar, prefereix que tot avanci “a poc a poc i sense forçar”, evitant “exposar-los massa” mentre aprenen.