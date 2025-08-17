Charlene de Mónaco, 47 años: ‘Pasé por un momento difícil y mi marido Alberto…’

Charlene de Mónaco vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de que hayan vuelto a salir a la palestra unas reveladoras declaraciones que hizo hace meses sobre su marido, el príncipe Alberto. “Pasé por un momento difícil”, aseguró en aquel momento la princesa de 47 años.

Durante los últimos años, los rumores que hablan sobre el posible distanciamiento entre los soberanos no han dejado de resonar con fuerza. Unas especulaciones que aumentaron considerablemente en el año 2021.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

En ese momento, Charlene de Mónaco enfrentó serias complicaciones médicas derivadas de una infección otorrinolaringológica. Viajó a Sudáfrica para someterse a una intervención quirúrgica y recuperar su salud. Su estancia se prolongó durante seis meses con el objetivo de descansar y estabilizarse.

Tras recibir el diagnóstico de la dolencia que la apartó de sus funciones institucionales, la presencia mediática de la mujer del príncipe Alberto se redujo considerablemente. Su agenda se vio limitada, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su vida privada.

Sin embargo, en los últimos meses se ha generado nuevamente una gran preocupación sobre el estado de Charlene de Mónaco. Sus apariciones públicas volvieron a disminuir y el hermetismo de su entorno no ayudaba a despejar dudas.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

“Está rodeada de gente, tiene sus propios trabajadores a su servicio, pero está completamente sola y, en gran medida, muy protegida”, señaló a finales del año pasado el medio alemán Bunte. A partir de esa publicación, las alarmas mediáticas se intensificaron, y fue entonces cuando la princesa decidió dar su propia versión de los hechos.

Charlene de Mónaco desvela el papel que desempeñó su marido, el príncipe Alberto, durante su enfermedad

Hace unos meses, y en medio de las versiones que hablan de una posible ruptura en la relación entre Alberto y Charlene de Mónaco, la princesa optó por romper su silencio. Momento en el que decidió pronunciarse sobre este tema.

“El camino ha sido largo, difícil y doloroso. No quiero ir muy rápido, pero hoy me siento más tranquila”, confesó en una entrevista con la revista sudafricana News24. Además, no tuvo reparos en dejar al descubierto el papel que su marido jugó durante su enfermedad.

“Pasé por un momento muy difícil. Pero tuve la suerte de ser apoyada y querida por mi esposo, mis hijos y mi familia, de quienes saco todas mis fuerzas”, expresó con mucha gratitud Charlene de Mónaco.

No hay duda de que las entrevistas se han convertido en su vía preferida para abrirse al público. Tanto es así que, meses después de esta intervención, la princesa habló por primera vez acerca de sus hijos en la revista francesa Gala.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

En sus declaraciones no hizo alusiones directas a su marido, el príncipe Alberto, pero sí una emotiva descripción del vínculo con sus hijos. Jacques y Gabriella han crecido en un balance entre lo privado y lo público, y para ella son una fuente constante de energía.

Charlene de Mónaco describió a sus mellizos retomando unas apreciaciones que anteriormente había hecho su esposo. Por un lado, señaló que Jacques “observa en silencio, capta cada cosa desde un lugar más íntimo y calmado, reservado y tranquilo por naturaleza”.

En cambio, considera que la pequeña Gabriella es mucho más “curiosa”, afectuosa y “está muy intrigada por el mundo y la vida en general”. “Las conversaciones que puedo tener con Jacques y las que tengo con Gabriella son muy diferentes, así como el tiempo que paso con ellos”, añadió.

Por otro lado, Charlene de Mónaco también habló sobre la educación real que han recibido sus hijos y cómo los prepara para sus responsabilidades futuras. Tal y como aseguró, prefiere que todo avance “poco a poco y sin forzar”, evitando “exponerles demasiado” mientras aprenden.