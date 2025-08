Polèmica: què va passar entre Charlene de Mònaco i el milionari Vladislav Doronin

La princesa Charlene de Mònaco torna a estar al centre de totes les mirades després de conèixer-se nous detalls sobre el seu vincle amb l'empresari rus Vladislav Doronin. Mentre continua ingressada en una clínica europea, una nova polèmica ha reactivat els dubtes sobre la seva relació amb el príncep Albert. El que semblava una recuperació discreta ha acabat deslligant un autèntic rebombori mediàtic.

La notícia ha estat revelada per mitjans europeus que citen fonts properes a l'entorn de Charlene, que asseguren que ha reprès el contacte amb Doronin en un moment particularment crític. Aquesta inesperada proximitat entre la princesa i el magnat rus ha fet saltar les alarmes sobre la possible distància entre ella i el seu marit. Tot això ha reactivat l'etern debat sobre si el matrimoni Grimaldi travessa una crisi més profunda del que el Palau vol admetre.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

L'empresari Vladislav Doronin no és un desconegut per al món de l'espectacle ni per als cercles de la reialesa. Famós per la seva relació amb Naomi Campbell entre 2008 i 2013, el seu nom ha tornat a sonar després de conèixer-se la seva estreta amistat amb Charlene. Encara que ja hi havia fotos d'ambdós en esdeveniments des de 2011, ara se sap que la seva relació hauria superat el merament cordial.

Charlene de Mònaco busca suport davant la distància del príncep Albert

Segons aquestes fonts, Doronin ha estat un dels suports emocionals de Charlene durant la seva estada mèdica, en un context en què el príncep Albert ha estat notablement més absent. Tots dos s'haurien retrobat en diverses ocasions, en privat, en un clima de confiança creixent. La relació estaria marcada per la confidencialitat i la discreció, encara que ha estat suficient per generar especulacions sobre una proximitat més íntima.

Els rumors no neixen del no-res; des de fa anys, la parella monegasca ha estat envoltada d'informacions sobre infidelitats, tensions i distanciament emocional. La gota que ha fet vessar el got ha estat la suposada tercera paternitat fora del matrimoni que s'atribueix al príncep, aquesta vegada amb una dona brasilera resident a Itàlia. Aquest episodi ha coincidit amb l'ingrés de Charlene i la seva decisió d'apartar-se, almenys temporalment, de la vida pública.

Charlene afronta la seva fragilitat mentre creixen els rumors a Mònaco

A tot això s'hi afegeix la fràgil salut de la princesa, després de diverses cirurgies otorrinolaringològiques que van arribar a posar en risc la seva vida. La suma de cansament físic, crisi conjugal i pressió mediàtica ha convertit aquest episodi en un dels més difícils que ha afrontat des de la seva arribada al Principat. No és d'estranyar que hagi buscat refugi fora de l'entorn palatí.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

De moment, el Palau de Mònaco ha evitat pronunciar-se directament sobre el vincle entre Charlene i Doronin, limitant-se a negar una possible separació. Tanmateix, el silenci institucional no ha aconseguit frenar les especulacions, que creixen al mateix ritme que els titulars. La relació entre la princesa i l'empresari rus ara és un fet confirmat pel seu cercle més proper.