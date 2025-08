La princesa Gabriella, filla de Charlene de Mònaco, vol que se sàpiga: és molt bona

La princesa Gabriella, filla de Charlene de Mònaco i el príncep Albert, està més que mai en el focus de l'actualitat internacional. I no per un escàndol, ni per una aparició forçada, sinó per una cosa veritablement bonica. La petita, que va ocupant un lloc més visible en la vida del principat, ha viscut un moment molt especial que ha volgut compartir amb el món sencer.

A través de les xarxes de la família, s'ha comunicat un esdeveniment que ha emocionat la petita i que ha estat rebut amb alegria per part de tothom. La princesa ha estat homenatjada de diverses formes en una ciutat francesa amb profundes arrels de Mònaco.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

La princesa Gabriella viu el seu moment més emotiu i es fa públic

La princesa Gabriella ha estat la gran protagonista d'un viatge familiar a la localitat francesa de Vic-sur-Cère, situada a la regió d'Alvèrnia. En aquest encantador enclavament, ella ha estat afalagada amb una distinció que marca un abans i un després en la seva creixent carrera institucional. Sí, ha inaugurat una plaça que porta el seu propi nom.

L'acte, carregat d'emoció i significat, s'ha celebrat amb una cerimònia pública. I en aquesta també se li ha fet entrega simbòlica de les claus de la ciutat.

Gabriella hi ha assistit acompanyada pels seus pares, Charlene de Mònaco i el príncep Albert, així com pel seu germà bessó Jacques. Vestida amb un alegre vestit floral, s'ha mostrat somrient i còmoda en tot moment. De fet, fins i tot s'ha animat a dir unes paraules, deixant clar que, malgrat la seva edat, sap comportar-se amb aplom en actes oficials.

| Instagram, @palaisprincierdemonaco

El motiu d'aquesta distinció no és aleatori. Vic-sur-Cère té un vincle històric amb la casa de Mònaco des del segle XVII.

Va ser el rei Lluís XIII qui va declarar aquesta ciutat com a seu senyorial del príncep Honoré II de Mònaco, primer sobirà de la dinastia Grimaldi. Des de llavors, el títol de comte de Carladès hi ha estat present, i actualment l'ostenta Gabriella.

A més de descobrir la placa que dona nom a la nova plaça, la filla de Charlene ha posat amb els seus pares i germà al costat d'un arbre centenari. Arbre que té un valor sentimental per a la família, ja que va ser el lloc on, el 1912, es va fotografiar la princesa Carlota, àvia de l'actual príncep Albert II. D'aquesta manera, el gest s'ha convertit en un bonic gest a la continuïtat històrica del clan.

Un moment especial enmig dels rumors que envolten Charlene de Mònaco

Aquest acte simbòlic i emocional ha estat una alenada d'aire fresc per a la Família Reial de Mònaco, que últimament ha estat al centre de diverses especulacions. Les informacions recents sobre Louis Ducruet i els rumors sobre una ruptura entre Charlene de Mònaco i el príncep Albert han mantingut la premsa rosa europea molt pendent del palau. Tanmateix, en aquesta ocasió, l'atenció ha girat cap a una cosa completament diferent i positiva.

La princesa Gabriella, amb la seva dolcesa, la seva presència i la seva espontaneïtat, ha aconseguit tornar el somriure a molts seguidors de la reialesa. No només per haver estat homenatjada, sinó també per haver demostrat un caràcter alegre i confiat en un acte públic.

No és la primera vegada que la petita acompanya els seus pares en actes oficials, però aquesta ha estat, sens dubte, una de les seves aparicions més significatives fins ara. L'entrega de les claus de la ciutat i la inauguració d'una plaça amb el seu nom simbolitzen un reconeixement personal. I també la voluntat de projectar-la com una figura rellevant dins la monarquia.