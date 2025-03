'Charisme' a Can Ustrell (TV3): Rosa Villacastín embolica la troca amb Belén Esteban

El programa de Ricard Ustrell del passat dissabte va entrevistar la periodista estrella dels matins d'Antena 3, Susanna Griso. La catalana va aprofitar l'altaveu de TV3 per blanquejar la seva imatge de professional al servei de l'Estat espanyol. Va mostrar el seu costat més personal, familiar i humà i va reconèixer que a casa parlen en català.

Griso va demostrar que José María Aznar no és l'únic que parla català en la intimitat i va argumentar que l'aprenentatge del català és important. No només per viure a Catalunya, sinó com a mitjà per aprendre noves llengües. En aquest sentit, la presentadora d'Espejo Público va explicar que a Madrid de vegades no l'entenen quan explica aquest punt de la seva vida.

L'entrevista va tenir una audiència important, igual que els vídeos que s'han fet virals amb posterioritat. Els usuaris de xarxes socials han coincidit a afirmar que l'espai dedicat per Ricard Ustrell busca blanquejar una periodista que porta més de 25 anys al servei dels espanyols, com va quedar demostrat durant l'època del procés.

Susanna Griso no és l'única

Ricard Ustrell s'entesta a entrevistar persones allunyades de Catalunya i Griso no va ser l'única. El també periodista d'Els Matins de Catalunya Ràdio va donar veu a la periodista espanyola Rosa Villacastín, que va aprofitar els micròfons de TV3 per atacar l'excol·laboradora de Sálvame, Belén Esteban. "No m'agrada gens. Serà la reina per a alguns, però per a mi és un horror", va començar.

"És maleducada i ha fet molt de mal gratuïtament a Jesulín de Ubrique i la seva dona. Sobretot a la seva dona, que no en té la culpa. Ella se separa de Jesulín i li ve de gust dir el que vulgui em sembla molt bé, però a María José Campanario em sembla que li ha fet un mal gratuït", ha explicat la també escriptora.

Rosa Villacastin, una periodista ja jubilada

La seva carrera professional va començar el 1970 al diari "Pueblo", on es va especialitzar en crònica parlamentària fins al 1983. Posteriorment, va treballar al diari "Ya" i en revistes com "Interviú".

El 1989, Villacastín es va incorporar a la revista "Diez Minutos", on va publicar una entrevista setmanal durant 26 anys. El seu salt a la televisió es va produir el 1993 com a col·laboradora en el programa "Pasa la vida" de María Teresa Campos a Televisió Espanyola. El 1997, va codirigir i presentar juntament amb Ana Rosa Quintana l'exitós programa "Extra Rosa" a Antena 3. ​

Al llarg de la seva trajectòria, ha col·laborat en diversos programes de televisió com "Sabor a ti", "Amigas y conocidas" i "Lazos de sangre". A més, ha participat en emissores de ràdio com Antena 3 Ràdio, Cadena SER i Punto Radio. ​

Com a escriptora, ha publicat diversos llibres, entre ells "La princesa Paca" (2014), que narra la història de la seva àvia, Francisca Sánchez, i la seva relació amb el poeta Rubén Darío. ​

Al maig de 2024, després de més de 50 anys de carrera, Rosa Villacastín va anunciar la seva jubilació al programa "D Corazón" de La 1, expressant el seu desig de gaudir d'altres facetes de la vida.