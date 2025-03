Greus problemes de Leticia Sabater amb la Guàrdia Civil: 'Sense...'

El passat dissabte 8 de març, mentre es dirigia a una actuació a La Fueva, Osca, Leticia Sabater va ser detinguda en un control rutinari de la Guàrdia Civil. Durant la inspecció, els agents van descobrir que l'artista conduïa sense punts en el seu carnet de conduir, una situació de la qual ella va afirmar no ser conscient. Com a resultat, el seu vehicle va ser immobilitzat i se la va informar que no podria continuar conduint fins a completar un curs i examen per recuperar els punts perduts. ​

Aquest contratemps va obligar Sabater a buscar una solució immediata per arribar al seu compromís professional. L'organització de l'esdeveniment a La Fueva li va proporcionar un taxi, permetent-li arribar al concert amb una hora de retard. Malgrat la demora, l'actuació va ser un èxit rotund, congregant més de 1.500 persones en una localitat de només 500 habitants. ​

| @GuardiaCivil, XCatalunya

Declaracions oficials i reaccions

Després de l'incident, Leticia Sabater va emetre un comunicat a les seves xarxes socials per aclarir el que va succeir i evitar especulacions. En el seu missatge, va expressar que desconeixia la pèrdua total de punts en el seu carnet, ja que no havia rebut cap notificació al respecte. A més, va anunciar que ha contractat un xofer privat per als seus pròxims desplaçaments i que iniciarà el curs de recuperació de punts a finals de març. ​

La redacció del comunicat de Sabater va cridar l'atenció per la seva falta de puntuació i errors ortogràfics, cosa que va generar comentaris i bromes a les xarxes socials. Usuaris van destacar l'absència de punts i espais incorrectes, convertint el text en objecte d'anàlisi i humor en plataformes com Twitter.

Aquest episodi se suma a altres contratemps recents en la vida de l'artista, com la mort del seu pare, amb qui mantenia una relació distant. Malgrat les dificultats, Leticia Sabater continua amb els seus compromisos professionals i ha demostrat capacitat per sobreposar-se a les adversitats.

| @GuardiaCivil

Carnet de conduir per punts​

L'incident ha posat de manifest la importància d'estar al corrent de l'estat dels punts en el carnet de conduir i ha generat un debat sobre la comunicació efectiva de les autoritats en aquests casos. Mentrestant, Sabater es prepara per recuperar la seva llicència i seguir delectant el seu públic amb les seves actuacions.