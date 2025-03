L'última bogeria de Letizia Ortiz que no deixa indiferent ningú

per Pol Nadal

La reina Letizia ha pres una decisió que ha sorprès molts i ha generat un intens debat en els cercles més propers a la Casa Reial. Aquesta determinació està directament relacionada amb la formació militar de la seva filla, la princesa Leonor, a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano.

Què ha passat?

Des que la princesa Leonor va iniciar la seva travessia en el vaixell escola, han sorgit preocupacions sobre el seu benestar físic i emocional. Informes recents indiquen que la jove ha experimentat episodis de marejos i vòmits, símptomes comuns en mariners no habituats a llargues travessies marítimes. A més, s'han observat hematomes en les seves extremitats, presumiblement causats per caigudes durant el moviment del vaixell.

Aquests incidents han alarmat a la reina Letizia, qui, segons fonts properes, ha expressat la seva inquietud per la salut de la seva filla i ha considerat la possibilitat d'interrompre la seva formació a bord si les condicions no milloren. La reina ha manifestat el seu desig que Leonor rebi atenció mèdica adequada i ha sol·licitat informes constants sobre el seu estat.

Declaracions oficials i reaccions

Encara que la Casa Reial no ha emès un comunicat oficial al respecte, se sap que la reina Letizia ha mantingut converses amb el rei Felipe VI i amb alts comandaments de l'Armada per avaluar la situació de la princesa. La possibilitat que Leonor abandoni el vaixell escola ha generat diverses opinions entre experts en protocol i formació militar.

Alguns especialistes sostenen que la formació en el Juan Sebastián de Elcano és essencial per a la preparació de la futura reina i que enfrontar desafiaments com els marejos és part del procés d'adaptació. Altres, en canvi, argumenten que la salut i el benestar de la princesa han de ser prioritaris i que, si les condicions no són òptimes, és raonable considerar alternatives.

A les xarxes socials, la notícia ha generat un ampli debat. Mentre alguns usuaris donen suport a la preocupació de la reina Letizia i el seu desig de protegir la seva filla, altres critiquen la possibilitat que la princesa rebi un tracte diferenciat respecte als seus companys guàrdies marins.

La situació de la princesa Leonor a bord del Juan Sebastián de Elcano continua sent objecte d'atenció i anàlisi. La decisió final de la reina Letizia dependrà de l'evolució de la salut de la seva filla i de les recomanacions dels professionals mèdics i militars. Mentrestant, la societat espanyola segueix de prop aquest episodi, que posa de manifest els desafiaments i responsabilitats que comporta la formació de la futura monarca.