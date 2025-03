Charismo en Can Ustrell (TV3): Rosa Villacastín se la lía a Belén Esteban

El programa de Ricard Ustrell del pasado sábado entrevisto a la periodista estrella de las mañanas de Antena 3, Susanna Griso. La catalana aprovechó el altavoz de TV3 para blanquear su imagen de profesional servicio del Estado español. Enseñó su lado más personal, familiar y humano y reconoció que en casa hablan en catalán.

Griso demostró que José María Aznar no es el único que habla catalán en la intimidad y argumentó que el aprendizaje del catalán es importante. No solo para vivir en Catalunya, sino como medio para aprender nuevas lenguas. En este sentido, la presentadora de Espejo Público explicó que en Madrid a veces no la entienden cuando explica este punto de su vida.

La entrevista tuvo una audiencia importante, igual que los vídeos que se han hecho virales con posterioridad. Los usuarios de redes sociales han coincidido en afirmar que el espacio dedicado por Ricard Ustrell busca blanquear a una periodista que lleva más de 25 años al servicio de los españoles, como quedó demostrado durante la época del procés.

Susanna Griso no es la única

Ricard Ustrell se empeña en entrevistar a personas alejadas de Catalunya y Griso no fue la única. El también periodista de Els Matins de Catalunya Radio dio voz a la periodista española Rosa Villacastín, que aprovechó los micrófonos de TV3 para atacar a la excolaboradora de Sálvame, Belén Esteban. "No me gusta nada. Será la reina para algunos, pero para mí es un horror", empezó.

"Es maleducada y ha hecho mucho daño gratuitamente a Jesulín de Ubrique y su mujer. Sobre todo a su mujer, que no tiene la culpa. Ella se separa de Jesulín y le apetece decir lo que quiera me parece muy bien, pero a María José Campanario me parece que le ha hecho un daño gratuito", ha explicado la también escritora.

Rosa Villacastin, una periodista ya jubilada

Su carrera profesional empezó en 1970 en el diario "Pueblo", donde se especializó en crónica parlamentaria hasta 1983. Posteriormente, trabajó en el diario "Ya" y en revistas como "Interviú".

En 1989, Villacastín se incorporó a la revista "Diez Minutos", donde publicó una entrevista semanal durante 26 años. Su salto a la televisión se produjo en 1993 como colaboradora en el programa "Pasa la vida" de María Teresa Campos en Televisión Española. En 1997, codirigió y presentó junto a Ana Rosa Quintana el exitoso programa "Extra Rosa" en Antena 3. ​

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado en diversos programas de televisión como "Sabor a ti", "Amigas y conocidas" y "Lazos de sangre". Además, ha participado en emisoras de radio como Antena 3 Radio, Cadena SER y Punto Radio. ​

Como escritora, ha publicado varios libros, entre ellos "La princesa Paca" (2014), que narra la historia de su abuela, Francisca Sánchez, y su relación con el poeta Rubén Darío. ​

En mayo de 2024, tras más de 50 años de carrera, Rosa Villacastín anunció su jubilación en el programa "D Corazón" de La 1, expresando su deseo de disfrutar de otras facetas de la vida