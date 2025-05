Catalunya dona l'esquena a David Broncano: El motiu

per Mireia Puig

Aquest dimarts 29 d'abril, les principals cadenes de televisió van mesurar forces de nou pel lideratge del prime time. A Catalunya, el resultat va sorprendre fins i tot els experts: David Broncano i el seu programa La Revuelta van collir una de les seves pitjors nits fins ara.

El format de La 1, que habitualment supera a El Hormiguero en aquesta comunitat, va patir una caiguda que va encendre les alarmes en producció. En l'access prime time, La Revuelta amb prou feines va assolir un 6,8% de quota de pantalla, amb només 131.000 espectadors. Una dada preocupant per a algú que fins fa poc liderava la seva franja a Catalunya.

Per la seva banda, El Hormiguero de Pablo Motos, amb Mamen Mendizábal com a convidada —una elecció no especialment mediàtica—, va aconseguir un 10,3% de share i 199.000 espectadors, superant àmpliament el seu rival.

La situació a nivell estatal tampoc millora

La tendència negativa de La Revuelta no va ser exclusiva de Catalunya. A nivell estatal, el programa amb Borja Iglesias com a convidat només va aconseguir un 11% de quota de pantalla, mentre que El Hormiguero va signar un sòlid 15%. Aquestes dades consoliden una pèrdua d'atractiu que comença a preocupar tant a TVE com entre els seguidors de l'espai.

| RTVE

El conegut analista de mitjans Rocco Steinhäuser, una de les veus més respectades en l'anàlisi televisiva catalana, no va trigar a valorar el que va passar. "Problema a La Revuelta. Sempre guanyava a Motos a Catalunya. Ahir, fins i tot amb una convidada poc potent, El Hormiguero es va imposar clarament.

L'equip de Broncano ha de replantejar-se urgentment la seva escaleta si no volen perdre encara més espectadors", va escriure a X. La reflexió apunta a una necessitat immediata de renovar continguts i ajustar el ritme del programa, especialment si vol recuperar el favor de la seva audiència catalana.

TV3 i Telecinco, els altres grans protagonistes

Mentre Broncano i Motos competien, TV3 va consolidar el seu lideratge a la comunitat gràcies a Sense ficció, que va registrar un 11,1% de quota i 195.000 espectadors.Per la seva banda, Telecinco també es va mantenir fort amb Tierra de nadie. La primera part de la gala va assolir un 8,7% de share i 167.000 espectadors.

Malgrat comptar amb convidats coneguts i una fórmula que funcionava, La Revuelta sembla haver perdut connexió amb el públic català. Les xarxes socials reflecteixen certa fatiga entre els espectadors, que demanen continguts més àgils i entrevistes amb més impacte mediàtic.

| La Revuelta, XCatalunya

La dada que confirma la crisi

Més enllà dels percentatges, hi ha un número que simbolitza el declivi: 131.000 espectadors. És la xifra més baixa registrada fins ara per La Revuelta a Catalunya, un territori on havia aconseguit mantenir-se fort davant les propostes d'altres cadenes.

L'equip de Broncano ja estudia canvis en l'escaleta i en l'enfocament del programa. La prioritat és recuperar el terreny perdut abans que la caiguda sigui irreversible. El desplom de La Revuelta a Catalunya marca un punt d'inflexió. L'equip ha d'actuar ràpidament si vol frenar la fuga d'espectadors. Renovar l'escaleta i recuperar el vincle amb el públic català seran essencials per evitar una crisi encara més gran.