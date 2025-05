L'estranya desaparició a 'Aruseros', ningú sap el motiu

per Mireia Puig

El divendres 2 de maig va començar com qualsevol altra emissió de ‘Aruseros’, el popular matinal de laSexta que Alfonso Arús condueix amb el seu estil característic. Música animada, col·laboradors llestos i una audiència fidel disposada a seguir tota l'actualitat.

El públic, acostumat a la seva secció ‘Lo más+’, aviat va notar la seva absència. I encara que l'equip va mantenir el to alegre del programa, l'escaleta va patir canvis importants. La secció de Hans, centrada en els continguts virals i amb freqüents intercanvis de bromes entre pare i fill, és un dels moments més esperats del format.

En el seu lloc, Alfonso Arús va donar pas a ‘¡Què idea!’, on els col·laboradors opinen sobre invents curiosos. Un espai simpàtic, però que no sol ocupar el protagonisme de ‘Lo más+’. Aquesta modificació va confirmar que no es tractava d'una absència menor. L'equip havia hagut de reorganitzar el contingut del dia a última hora.

El silenci inicial i les especulacions



Al llarg del programa, Alfonso Arús no va oferir detalls sobre el motiu de la baixa de Hans. Ni una sola referència que aclarís res, cosa que va alimentar les especulacions a les xarxes socials. Alguns espectadors es van preguntar si es devia a una malaltia o a algun problema tècnic. Altres van pensar en compromisos laborals o personals.

| Atresmedia, XCatalunya

La falta d'informació oficial va fer que el tema guanyés protagonisme més enllà del programa. Els seguidors més atents de ‘Aruseros’ van destacar a les xarxes socials que era estrany no veure Hans al plató. El dinamisme i les bromes entre pare i fill són ja part de la identitat del programa. La seva absència va trencar aquesta química habitual, encara que els altres col·laboradors van mantenir el to desenfadat.

Tot i així, la curiositat seguia creixent. Què havia passat amb Hans Arús?



El motiu de l'absència: un descans oportú. Finalment, encara que el presentador no va fer comentaris durant l'emissió, fonts properes al programa van aclarir la situació. La baixa de Hans Arús no obeïa a cap causa greu ni a problemes de salut. L'explicació era molt més senzilla i, de fet, força comuna en aquestes dates.

Hans es trobava gaudint d'un merescut descans pel pont del Dia del Treball. Va aprofitar la festivitat de l'1 de maig i el cap de setmana llarg per desconnectar de les càmeres.

Tot tornarà a la normalitat



El canvi d'escaleta a ‘Aruseros’ va sorprendre l'audiència, però l'absència de Hans Arús va tenir un motiu comprensible i temporal. El col·laborador estarà de tornada després del pont. Mentrestant, l'equip d'Alfonso Arús va demostrar una vegada més la seva capacitat per adaptar-se sobre la marxa sense perdre l'estil que ha fet del programa un dels matinals més seguits de la televisió.

| La Sexta, ACN, XCatalunya

L'absència de Hans Arús va alterar la dinàmica habitual de ‘Aruseros’, però també va mostrar la flexibilitat de l'equip per adaptar-se sense perdre la seva essència. L'audiència pot estar tranquil·la: es va tractar només d'un descans oportú. Tot apunta que la pròxima setmana, el plató recuperarà el seu ritme habitual.