'Com si fos ahir' del 5 de maig: La Sílvia parla clar a la Gemma sobre la Cristina

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 5 de maig arriba carregat de confessions inesperades, trobades que podrien destapar emocions amagades i èxits professionals que generen noves perspectives per als protagonistes.

A La Barnateca, la Cristina pren una decisió important amb l’objectiu de recuperar la bona sintonia i la confiança perduda amb la Gemma, després de les últimes tensions viscudes. Decidida a ser sincera, li confessa directament que s'ha embolicat amb l’Eugeni, ignorant que la Gemma també ha començat a interessar-se per aquest home tan atractiu i seductor.

Aquesta revelació deixa la Gemma completament desconcertada, ja que es veu atrapada en un inesperat triangle sentimental i no sap com reaccionar. Aquesta situació genera encara més complexitat i incertesa dins la seva relació personal i professional, posant a prova la seva amistat i la seva capacitat per gestionar les emocions creuades que estan sorgint. La Gemma parla amb la Sílvia. La seva amiga li diu que es va equivocar associant-se amb la Cristina. ‘És un bitxo’, diu la Sílvia.

L'Andreu descobreix la veritat

Mentrestant, la relació incipient entre la Patri i el Bernat continua avançant subtilment. Ara tots dos es troben "casualment" al pis de l’Andreu, però aquesta coincidència desperta les sospites d’ell, que ràpidament intueix que entre la Patri i el Bernat hi ha alguna cosa més que una simple amistat. Finalment li acaben confessant i l’Andreu es mostra content d’aquesta nova relació de la Patri. És tan bo el Bernat com sembla?

La Vane triomfa al gimnàs

D'altra banda, les classes de defensa personal que imparteix la Vane al gimnàs són tot un èxit, fins al punt que aconsegueixen omplir ràpidament un nou grup d’alumnes. Aquest fet representa un triomf personal i professional per a la Vane i, de retruc, per a l’Eva, que veia amb preocupació la poca acollida que inicialment havia tingut la iniciativa.

A més, la Vane, satisfeta amb l’èxit assolit, dona un consell molt valuós a l’Eva, que podria ajudar-la a gestionar millor tant la seva carrera professional com els conflictes personals que l’han afectat últimament. La Vane també li explica el motiu pel qual va començar a fer judo i karate i descobrirem que és cinturó negre en totes dues disciplines.

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 5 de maig de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. La seva durada aproximada será de quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.