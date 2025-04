Cop duríssim per a Broncano i la Revuelta

Quan David Broncano va fer el salt a la televisió pública amb La Revuelta, molts ho van celebrar com un aire fresc necessari. L'humorista prometia traslladar el seu segell irreverent i àgil des de La Resistencia fins a la franja de l'access prime time de La 1. Era la gran aposta de TVE per modernitzar la seva oferta d'entreteniment i atreure un públic més jove, aquell que tantes vegades s'escapa de les audiències tradicionals.

La competència no dona treva

Tanmateix, des de fa setmanes el programa s'enfronta a un escenari cada cop més complicat. El retorn de La isla de las tentaciones, l'empenta del reality Supervivientes i la regularitat imbatible d'El Hormiguero han posat en escac la fidelitat de l'espectador.

A això s'hi sumen decisions erràtiques de programació a TVE i diversos canvis d'horari, especialment durant la Copa del Rei o a Setmana Santa, que han desorientat l'audiència de La Revuelta.

Mentrestant, Pablo Motos segueix imbatible amb El Hormiguero. Dimarts passat, amb Estopa com a convidats, el programa va aconseguir un 14,1% de share i va ser l'espai d'entreteniment més vist de tot el dia.

I no només això: durant el tram en què ambdós programes van coincidir en pantalla (de 21:55 a 23:08), Motos va obtenir un 14,9% davant l'11,9% de Broncano. Més de 300.000 espectadors de diferència que confirmen una tendència clara: el públic segueix apostant per Antena 3.

TVE, a la recerca de respostes

Als despatxos de la cadena pública ja hi ha inquietud. La corba d'audiència de La Revuelta mostra una caiguda constant des de començaments d'any. L'entusiasme inicial s'ha evaporat, i els intents per reenganxar els espectadors amb convidats potents —com Ricardo Darín o Chenoa— no han tingut l'efecte esperat.

A això s'hi suma la sensació generalitzada a les xarxes socials que el programa ha perdut la seva essència. Alguns usuaris parlen d'un Broncano “domat”, més contingut, menys punyent. Altres critiquen una suposada politització del format. I molts simplement el consideren “pla” o “poc entretingut” per a aquesta franja horària.

Com si no fos prou, Supervivientes: Tierra de Nadie, el reality de Telecinco conduït per Carlos Sobera, va aconseguir aquell mateix dia un 20,7% de share, deixant sense opcions la competència. L'oferta d'entreteniment en obert és ferotge, i el programa de Broncano no aconsegueix fer-se un lloc.

Hi ha marge per a la remuntada?

En teoria, sí. Broncano continua sent una figura amb un enorme potencial televisiu. Però perquè La Revuelta ressorgeixi necessita retrobar-se amb el seu públic, recuperar el seu to original i, potser, arriscar més. En cas contrari, corre el risc de quedar com una gran promesa fallida.

I la dada que ha encès totes les alarmes es va conèixer aquest dimarts: La Revuelta va signar el seu mínim històric d'audiència amb un 9,8% de share, per sota del doble dígit.

La clau està en què La Revuelta ja no connecta emocionalment amb la seva audiència. Broncano necessita recuperar la seva frescor, o la televisió pública perdrà la seva major aposta de renovació.