La Casa Reial d’Holanda no pot amagar més temps aquest gran tresor de la reina Màxima

La reina Màxima és un dels exponents de l'elegància dins de la reialesa europea. I a això l'ajuda quelcom que ara la Casa Reial d'Holanda no ha pogut evitar que surti a la llum. Sí, s'ha descobert quin és el seu amulet en matèria de moda, el que fa que sempre destaqui per la seva sofisticació.
Encara que sembli increïble, la sobirana rara és la vegada que no es mostra públicament amb un element que l'ha convertit en un fetitxe. D'aquí que el té per partida doble i triple, i fins i tot en diversos colors.
L'amulet de moda que sempre acompanya la reina Màxima
La reina Màxima, que fa uns dies era notícia per la seva entrevista per a un programa espanyol, torna a cobrar protagonisme. I tot perquè un mitjà ha revelat quin és l'amulet o objecte fetitxe que sempre porta amb ella. Accessori que la fa ser un referent en matèria de moda a tot el món.
El descobriment ha anat a càrrec de la revista Vanity Fair, que ha destapat quina és la peça inseparable dels estilismes de la reina. Es tracta d'una mítica bossa de Chanel, un model icònic de la dècada dels anys 50 que ha conquerit dones d'arreu del món. I la sobirana l'ha elevat a la categoria de talismà personal.
No és casualitat que rarament aparegui sense aquest complement a la mà. Ella és tan apassionada d'aquest disseny que el té en diversos colors i mides. Segons s'ha publicat, en té exemplars en blanc, blau i gris, a més de versions amb acabats diferents per adaptar-se a cada ocasió.
La bossa que tant adora va ser creada per Coco Chanel el 1955 i es coneix popularment com el model 2.55. Amb la seva cadena metàl·lica i el seu tancament rectangular, es va convertir en una autèntica revolució en la moda femenina. Màxima l'ha fet seu i l'ha convertit en el seu segell de distinció.
Aquest accessori és més que un complement: és l'amulet que reforça la seva imatge de sofisticació. Amb ell, la reina aconsegueix donar un toc extra de glamur als seus conjunts, siguin de tall clàssic o més arriscats. I, segons molts experts en moda, és la clau que explica per què sempre aconsegueix destacar en qualsevol acte públic.
La Casa Reial d'Holanda i l'elegància de la reina Màxima
La passió de la reina Màxima per aquesta bossa no és un caprici puntual, sinó una aposta conscient per reforçar el seu estil personal. La Casa Reial d'Holanda sap que cada aparició de la sobirana es converteix en un aparador, i la seva imatge té un gran valor institucional.
Fa uns dies ja va ser protagonista a tot el món. Ara, torna a ser-ho gràcies a aquesta revelació que la mostra com una dona amb gustos molt definits. I és que, si bé pot semblar increïble, fins i tot en actes oficials de màxima rellevància opta per aquest accessori.
L'elecció d'una bossa com amulet parla també de la seva manera d'entendre l'estilisme. Per a la reina Màxima, els accessoris són essencials i poden transformar completament un look. En apostar per un model clàssic i atemporal, demostra que sap equilibrar tendències amb peces icòniques que mai passen de moda.
La Casa Reial d'Holanda, tot i ser discreta amb la vida privada dels seus membres, no ha pogut evitar que aquesta passió es conegui. I la veritat és que, lluny de perjudicar la seva imatge, la reforça. L'esposa del rei Guillem apareix com una reina elegant, segura de si mateixa i amb un amulet que l'acompanya a cada pas.