La Casa Real de Holanda no puede esconder más tiempo este tesoro de la reina Máxima

La reina Máxima es uno de los exponentes de la elegancia dentro de la realeza europea. Y a ello le ayuda algo que ahora la Casa Real de Holanda no ha podido evitar que salga a la luz. Sí, se ha descubierto cuál es su amuleto en materia de moda, el que hace que siempre destaque por su sofisticación.

Aunque resulte increíble, la soberana rara es la vez que no se muestra públicamente con un elemento que lo ha convertido en fetiche. De ahí que lo tiene por partida doble y triple, e incluso en varios colores.

| Europa Press

El amuleto de moda que siempre acompaña a la reina Máxima

La reina Máxima, que hace unos días era noticia por su entrevista para un programa español, ha visto que ha vuelto a cobrar protagonismo. Y todo porque un medio ha revelado cuál es el amuleto u objeto fetiche que siempre lleva consigo. Accesorio que le hace ser un referente en materia de moda a nivel internacional.

El descubrimiento ha corrido a cargo de la revista Vanity Fair, que ha destapado cuál es la pieza inseparable de los estilismos de la reina. Se trata de un mítico bolso de Chanel, un modelo icónico diseñado en la década de los años 50 que, desde entonces, ha conquistado a mujeres de todo el mundo. Y la soberana lo ha elevado a la categoría de talismán personal.

No es casualidad que rara vez aparezca sin ese complemento en la mano. Ella es tan apasionada de este diseño que lo tiene en varios colores y tamaños. Según se ha publicado, tiene ejemplares en blanco, azul y gris, además de versiones con acabados distintos para adaptarse a cada ocasión.

El citado bolso que tanto adora fue creado por Coco Chanel en 1955 y se conoce popularmente como el modelo 2.55. Con su cadena metálica y su cierre rectangular, se convirtió en una auténtica revolución en la moda femenina. Máxima lo ha hecho suyo y lo ha convertido en su sello de distinción.

Este accesorio es más que un complemento: es el amuleto que refuerza su imagen de sofisticación. Con él, la reina consigue dar un toque extra de glamour a sus conjuntos, ya sean de corte clásico o más arriesgados. Y, según muchos expertos en moda, es la clave que explica por qué siempre logra destacar en cualquier acto público.

| Europa Press

La Casa Real de Holanda y la elegancia de la reina Máxima

La pasión de la reina Máxima por este bolso no es un capricho puntual, sino una apuesta consciente por reforzar su estilo personal. La Casa Real de Holanda sabe que cada aparición de la soberana se convierte en un escaparate internacional, y la imagen de ella tiene un gran valor institucional.

Hace unos días ya fue protagonista a nivel mundial. Ahora, vuelve a serlo gracias a esta revelación que la muestra como una mujer con gustos muy definidos. Y es que, aunque pueda parecer increíble, incluso en actos oficiales de máxima relevancia suele optar por este accesorio como su inseparable aliado.

La elección de un bolso como amuleto habla también de su forma de entender el estilismo. Para la reina Máxima, los accesorios son esenciales y pueden transformar por completo un look. Al apostar por un modelo clásico y atemporal, demuestra que sabe equilibrar tendencias con piezas icónicas que nunca pasan de moda.

La Casa Real de Holanda, aunque discreta con la vida privada de sus miembros, no ha podido evitar que esta pasión salga a la luz. Y lo cierto es que, lejos de perjudicar su imagen, la refuerza. La esposa del rey Guillermo aparece como una reina elegante, segura de sí misma y con un amuleto que la acompaña en cada paso.