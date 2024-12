La carrera com a actriu de Joana Vilapuig, Cristina a Polseres Vermelles

per Sergi Guillén

Polseres Vermelles és una sèrie catalana que va marcar una generació, explorant la vida d'un grup de joves ingressats en un hospital. Creada per Albert Espinosa, la seva trama combina amistat, superació i emocions intenses.

El grup de protagonistes, conegut com els "polseres vermelles", està liderat per Lleó, un jove carismàtic i valent que enfronta la pèrdua d'una cama a causa del càncer. El seu millor amic, Jordi, viu amb la incertesa de la seva malaltia mentre lluita amb la seva identitat. Ignasi, inicialment distant, evoluciona cap a un paper essencial en el grup.

Cristina, l'única noia, aporta sensibilitat i fortalesa, mentre que Roc, en coma, demostra que fins i tot en silenci es pot ser part d'una família. Toni, el somiador, connecta amb tots de manera única. La sèrie ressalta temes de resiliència i amor a la vida, conquerint cors a Catalunya i més enllà, convertint-se en una obra commovedora i universal.

On és ara Joana, l'actriu de Cristina?

Com hem dit, un dels integrants d'aquest icònic grup era Cristina, interpretada per la carismàtica Joana Vilapuig. L'actriu catalana es va encarregar de donar vida a un personatge molt complex que enfrontava una malaltia molt dura com és l'anorèxia. A més, durant la segona temporada, la noia viu l'altra cara de la moneda, acabant sent diagnosticada amb bulímia.

| TV3

Així doncs, al llarg de les dues temporades, Joana aconsegueix plasmar a la perfecció el que viuen aquestes pobres noies quan pateixen aquesta malaltia. El seu paper a una edat precoç va ser aplaudit per molts, i li va ajudar a consagrar-se com una de les actrius amb més potencial del país. D'altra banda, la noia va veure com la seva germana, Mieria Vilapuig, també s'unia al repartiment de personatges, fent el paper d'Alex.

No obstant això, el que semblava una carrera molt prometedora per a Joana Vilapuig, es va acabar quedant en res, o almenys en un catàleg d'aparicions molt curt. La seva aparició a Polseres Vermelles li va servir de trampolí per formar part d'altres produccions de la cadena de televisió pública catalana.

El 2016 va estar a la sèrie dramàtica en forma de thriller anomenada Nit i Dia, i més tard el 2023, va formar part d'un capítol de la famosa producció Cites. La catalana també ha arribat a formar part de pel·lícules com L'artèria invisible, Palmeras en la nieve o la més recent, sent de 2019, El sitio de Otto.

Actualment ja té 30 anys, i a més de ser actriu també s'ha format com a guionista i productora de cinema. El seu últim projecte és juntament amb la seva germana anteriorment esmentada Mireia. Es tracta de Selftape, una sèrie de televisió de comèdia dramàtica protagonitzada per les dues dones, i produïda per la plataforma digital Filmin.