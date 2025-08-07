Carmen Borrego, juzgada por lo que ha ocultado al ponerse el bikini de Terelu Campos

La promesa se ha cumplido, pero no como todos esperaban. Carmen Borrego ha sorprendido hoy en TardeAR al ponerse en directo el famoso bikini de su hermana, Terelu Campos. Esta promesa la había hecho días atrás, tras la comentada portada de Terelu en la revista Lecturas.

Desde entonces, la expectación ha sido máxima. La audiencia esperaba el momento con impaciencia. Sin embargo, lo que debía ser un gesto divertido ha terminado generando una ola de críticas.

| Telecinco

Ayer no pudo ser debido a que el programa se quedó sin tiempo. Muchos pensaron que Carmen se había echado atrás pero hoy ha aparecido con el bikini en mano. Ha cumplido su palabra, ha hecho lo que dijo que haría pero con trampa.

Indignación en directo por lo que ha hecho Carmen Borrego con el bikini de Terelu Campos

Carmen Borrego se ha puesto el bikini encima de su propia ropa, no se ha quitado nada. La parte de arriba y la de abajo han cubierto directamente su camiseta y su pantalón. Un gesto que no ha convencido a nadie y en el plató ha estallado la polémica.

Verónica Dulanto, presentadora de TardeAR, ha sido la primera en reaccionar: “Esto que has hecho para el espectador me parece una estafa”, le ha dicho en pleno directo. Sus palabras han sido tajantes y no ha sido la única en criticarla. Otros colaboradores también han mostrado su decepción.

| Telecinco

La audiencia esperaba más. Esperaba un momento de televisión valiente, sin filtros pero Carmen ha optado por la vía segura. Ha evitado mostrar su cuerpo y ha querido esquivar la comparación.

Nadie se cree las explicaciones que ha dado Carmen Borrego

Ante las críticas, Carmen se ha justificado: “En el plató hace mucho frío con el aire acondicionado”, ha dicho. Una excusa que nadie se ha creído, sus compañeros la han mirado con escepticismo y algunos incluso han sonreído con ironía. La tensión se ha notado.

| Telecinco

El público ha reaccionado en redes sociales. Muchos han acusado a Carmen de engañar a la audiencia mientras otros la han defendido. Pero la mayoría ha coincidido en que el gesto ha perdido toda su gracia y ha sido un momento televisivo fallido.

Carmen Borrego ha querido sumarse al revuelo mediático de su hermana, ha querido tener su minuto de protagonismo pero el resultado ha sido el contrario. Ha quedado en entredicho. Ha quedado juzgada por lo que ha ocultado y el bikini de Terelu, una vez más, ha sido el centro de todas las miradas.