Carme Ruscalleda et sorprèn amb aquestes fruites per als àpats de Nadal

Carme Ruscalleda, una de les xefs més destacades de Catalunya i reconeguda internacionalment, és una convidada habitual del programa Tot es Mou de TV3. Sota la conducció d'Helena Garcia Melero, aquest espai s'ha convertit en una referència per als amants de la cuina i les tendències culinàries.

Setmanalment, Ruscalleda comparteix els seus consells i receptes,destacant-se sempre per la seva originalitat i el seu enfocament saludable. En la seva última aparició, la xef va sorprendre amb una selecció de fruites exòtiques perfectes per a les festes nadalenques.

Ruscalleda va subratllar la importància d'incorporar fruites en aquestes celebracions, equilibrant els àpats copiosos amb un toc fresc i saludable. A més, va destacar que aquestes fruites no només són delicioses, sinó també una decoració atractiva per a la taula nadalenca.

Fruites que omplen de màgia a Nadal

Entre les fruites exòtiques que Carme Ruscalleda va destacar, el litchi va ser una de les protagonistes. La xef el va descriure com un fruit amb un perfum delicat, evocant aromes de rosa i gessamí; segons Carme Ruscalleda, el litchi no només sorprèn pel seu gran sabor. Sinó també per la seva textura sucosa i la seva presentació molt elegant, ideal per a les postres o combinacions fresques.

| @carme.ruscalleda

Una altra fruita que va captar l'atenció va ser el durià, conegut pel seu peculiar aroma i sabor intens. Encara que polaritza opinions, Ruscalleda el va recomanar per a aquells més atrevits. Destacant que en molts llocs no es permet transportar-lo en avions ni introduir-lo en hotels a causa de la seva forta fragància.

Malgrat això, la xef el va qualificar com una opció sorprenent i amb personalitat. La fruita de la passió o maracujà també va formar part d'aquesta selecció.

Ruscalleda va explicar que el seu suc àcid i dolç és perfecte per convertir-lo en una salsa que pot acompanyar tant postres com plats principals. A més, va mencionar que la seva combinació amb iogurt és una opció senzilla i deliciosa per a les sobretaules.

Idees per incorporar les fruites exòtiques

Carme Ruscalleda va recomanar utilitzar aquestes fruites per crear unes safates decoratives a la taula de Nadal, que a més de ser visualment atractives, conviden els comensals a provar sabors nous. Va destacar també el potencial de combinar aquestes fruites amb formatges, on el contrast entre l'àcid i el dolç pot sorprendre gratament.

Una altra de les seves suggerències va ser aprofitar aquestes fruites en receptes tradicionals adaptades, com melmelades casolanes o salses que ressaltin els sabors de carns i peixos. En particular, Carme Ruscalleda va destacar una recepta senzilla de gelatina de taronja, ideal per complementar aquestes fruites exòtiques i aportar un nou toc nadalenc a qualsevol menú.

Sorprèn els teus convidats aquest Nadal

Les fruites exòtiques no només són una opció deliciosa, sinó també una manera d'innovar en els àpats festius. Carme Ruscalleda va animar els espectadors a explorar aquests ingredients i experimentar amb noves combinacions.

A més, va recordar que l'important en Nadal és gaudir i compartir, i res millor que fer-ho amb sabors que despertin tots els sentits. Amb aquestes propostes, la xef va demostrar una vegada més per què és una referència en l'alta cuina i una font total d'inspiració per a qualsevol ocasió especial.