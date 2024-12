Una de freda i una de calenta per a Helena Garcia Melero i Xavier Grasset a TV3

per Sergi Guillén

TV3 continua sent la cadena líder a Catalunya, amb una programació variada que s'adapta a tot tipus de públics. Des d'informatius fins a programes d'entreteniment i concursos, la seva oferta televisiva ha aconseguit fidelitzar milions d'espectadors al llarg dels anys.

No obstant això, la competència i els hàbits de consum actuals generen alts i baixos inevitables en les audiències. Mentre alguns programes aconsegueixen registres destacats i consoliden el seu èxit, altres han d'enfrontar-se a números menys favorables.

Aquesta setmana ha estat un clar exemple d'aquesta dualitat en dos espais clau de la cadena: La Selva i Tot es Mou. El primer, presentat per Xavier Grasset, es manté fort, mentre que el segon, conduït per Helena Garcia Melero, pateix una caiguda.

Xavier Grasset manté el pols amb La Selva

El programa La Selva, presentat per Xavier Grasset, ha registrat un sòlid 10,6% de quota de pantalla i ha congregat 118.000 espectadors. Aquestes xifres confirmen que el format continua gaudint del suport del públic català en la seva franja horària.

La clau de l'èxit del programa rau en la seva combinació d'actualitat, debat i entrevistes. Grasset, amb el seu estil proper i professional, ha sabut mantenir una audiència fidel, que continua confiant en La Selva com una referència informativa. El resultat d'aquesta setmana reflecteix la bona salut de l'espai i la seva estabilitat dins de la graella de TV3.

Helena Garcia Melero pateix un revés amb Tot es Mou

A l'altre costat de la moneda es troba Tot es Mou, el programa conduït per Helena Garcia Melero. Aquesta setmana, l'espai ha experimentat una caiguda en els seus números, assolint només un 7,7% de quota i 34.000 espectadors.

Tot es Mou és un format que combina actualitat, anàlisi i entreteniment durant la franja de la tarda. No obstant això, la competència i el desgast del programa podrien estar darrere d'aquest descens. Melero i el seu equip hauran d'ajustar estratègies per recuperar l'atenció d'una audiència que ha mostrat senyals de dispersió en els últims dies.

L'equilibri entre èxit i desafiament

El contrast entre La Selva i Tot es Mou reflecteix els reptes als quals s'enfronta TV3 en un context televisiu més competitiu. Xavier Grasset ha aconseguit consolidar el seu espai com una de les propostes més fermes de la cadena. Per la seva banda, Helena Garcia Melero, malgrat el revés, continua sent una figura clau i estimada pels espectadors catalans.

Xavier Grasset i Helena Garcia Melero són dos dels grans noms de la televisió catalana. Grasset, amb la seva trajectòria impecable en programes informatius i d'anàlisi, ha sabut connectar amb el públic gràcies al seu estil directe i professional.

D'altra banda, Melero, una de les presentadores més carismàtiques de tot TV3, ha demostrat durant molts anys la seva capacitat per combinar rigor i proximitat en cada projecte. Malgrat les diferències en les audiències d'aquesta setmana, ambdós continuen sent peces fonamentals a la cadena, símbols del compromís de TV3 amb la qualitat i la diversitat televisiva.