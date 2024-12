Marc Ribas no s'ho creu, crítica demolidora: Concursant acaba plorant a Joc de Cartes

Com sempre, Joc de Cartes ha combinat emocions, rivalitat i molta gastronomia en una nova entrega on cada detall compta. Marc Ribas, el carismàtic xef i presentador del programa, ha acompanyat els restauradors amb el seu estil inconfusible, ple d’energia, bon humor i comentaris punxants. Ribas ha sabut mantenir la tensió fins al darrer moment, quan s’ha anunciat quin dels quatre restaurants s’ha endut el reconeixement com a millor restaurant del Parc Natural de Collserola.

En l'episodi especial de Joc de Cartes emès aquest dimecres, el programa culinari de TV3 conduït per Marc Ribas ha portat els espectadors fins al cor del Parc Natural de Collserola. Un viatge gastronòmic que ha descobert quatre propostes molt diferents, totes ubicades en poblacions properes a aquest entorn natural privilegiat. La competició ha estat ajustada i plena d'emoció, amb una selecció de restaurants que han destacat per la seva autenticitat, producte i passió per la cuina.

A Sant Cugat del Vallès, Salvador Fuster ha presentat Casa Fuster: Masia Sant Cugat. Una masia catalana tradicional que aposta per la cuina de sempre. Amb una oferta gastronòmica basada en les arrels de la cuina catalana, el restaurant destaca especialment per les seves carns de qualitat i el forn de llenya. El menú transporta els comensals a la cuina de tota la vida, en un ambient rústic i acollidor. La puntuació no va ser del tot bona, ja que els comenals ho van trobar car. Va treure un 5’7

Moment tens amb una altra concursant

Precisament, Salvador Fuster va protagonitzar un tens enfrontament amb l'Anna durant la valoració final. Aquesta no li va puntuar com ella esperava i Fuster va contestar amb duresa. "Fa dos anys que estàs en el món de la restauració. No tens experiència per valorar". Ella va deixar clar que el seu contincant era una persona amb molt d'ego.

Més gastronomia a Sant Cugat

També a Sant Cugat, Carlos Rocamosa ha sorpresos tothom amb el seu restaurant Garden Pizza, una autèntica joia per als amants de les pizzes napolitanes. Elaborades segons la tradició italiana, amb fermentacions llargues i ingredients d'alta qualitat, les seves pizzes es couen en un forn de llenya que en ressalta la textura i el sabor. L'espai modern i desenfadat d'aquest local complementa l'experiència, convertint-lo en una proposta jove i fresca dins el concurs. Puntuació total 6’3.

La discussió va girar en el tipus de massa de les pizzes. Mentre Miquel Tintorerer, de Can Tintorer, de Molins de Rei, la considerava crua, el propietari insistia en què era una pizza napolitana. Explicava el procés de fermentació i el tipus d'ingredients i ho separava d'una coca.

Green Leka, a Cerdanyola del Vallès

A Cerdanyola del Vallès, Anna Herrero ha fet gala d'una proposta completament diferent amb el seu Green Leka. Aquest restaurant aposta per la cuina de proximitat, saludable i natural, amb plats que reflecteixen un compromís ferm amb el producte ecològic i de temporada. Una aposta ideal per a aquells que busquen una opció més lleugera i respectuosa amb el medi ambient, sense renunciar al sabor ni a una presentació cuidada. La seva puntuació va ser de 6,3.

Cal Tintorer, a Molins de Rei

Finalment, a Molins de Rei, Miquel Tintorer ha entrat en competició amb Can Tintorer, un clàssic de la zona conegut per les seves carns a la brasa. En aquest restaurant familiar, la carn és la gran protagonista: preparada a la brasa i servida amb l'experiència que dóna la tradició. Un espai on la qualitat del producte i la cuina sense artificis han captivat els comensals que busquen l’autèntic sabor de la carn. La seva puntuació va ser de 6,9. De fet va ser el guanyador un cop feta la mitjana amb els vots d'en Marc. A més, també va rebre el premi del plat estrella, la creppe Suzzette. El xef va dir que hi havia molta dedicació, amor i ofici.

Plats estrrella del programa

A part de la creppe que es va menjar a Can Tintorer, destaca la pizzeria. De fet va ser el restaurant millor puntuat per el xef, amb un 9. Tot i això, el programa el va guanyar Can Tintorer, per dues dècimes.

També destaquen els canelons. No tant perquè siguin el plat estrella, sinó perque se'n va parlar molt. El concursant de Can Tintorer va menjar aquest plat en tots els restaurants. També va dir que era la seva especialitat. Ni Marc Ribas ni els altres ho van veure d'aquesta manera.