Carme Ruscalleda dona tots els trucs d'un dels plats catalans més emblemàtics

per Sergi Guillén

Carme Ruscalleda és una de les xefs més reconegudes de Catalunya i del món. Amb diversos restaurants premiats amb estrelles Michelin, ha estat ambaixadora de la cuina catalana a nivell internacional. El seu estil combina tradició amb innovació, sempre cercant destacar els ingredients locals i el valor cultural de les receptes.

La seva passió per la cuina de mercat és evident, i cada vegada comparteix els seus coneixements. Aquesta vegada, al programa de Tot és Mou de TV3, ha explicat amb detall com preparar el capipota, un plat tradicional que simbolitza l'esperit de la cuina catalana.

La tradició del capipota a Catalunya

El capipota és una recepta històrica a la cuina catalana. Aquest guisat combina cap i potes de vedella, juntament amb ingredients de mercat com ceba, tomàquet i espècies. Ruscalleda destaca que és un plat que connecta amb l'aprofitament, l'essència de moltes cuines tradicionals.

| Getty Images

Segons la xef, un dels secrets del capipota és als productes base. Tot i que avui dia es pot comprar la carn precuita, Ruscalleda recomana donar-li una segona cocció. "Bullir-lo durant mitja hora amb porro, pastanaga, llorer i farigola aporta una aroma especial i reforça la seva textura", comenta.

El sofregit, l'ànima del plat

Per Ruscalleda, el sofregit és el cor del capipota. Proposa fer-ho amb generositat i a foc lent, utilitzant ceba ben feta i tomàquet perfumat.

Afegir farigola llimonera i llorer en aquest punt intensifica els sabors. A més, suggereix donar-li un toc picant amb pebrots i bitxo, cosa que, segons ella, "converteix el plat en addictiu".

El col·lagen que allibera la carn durant la cocció és fonamental. Aquest aporta una textura gelatinosa que caracteritza el capipota i el converteix en un menjar ideal per a guisats. Ruscalleda també destaca el valor nutricional d'aquest ingredient, que és beneficiós per a la pell i les articulacions.

Versatilitat i creativitat a la cuina

La recepta no acaba amb el guisat bàsic. Ruscalleda proposa alternatives creatives, com ara servir el capipota fred en una vinagreta o convertir-lo en una terrina, ideal per a reunions festives. També suggereix combinar-ho amb cigrons, patates fregides o fins i tot arròs blanc, adaptant el plat a diferents gustos i ocasions.

| @carme.ruscalleda

A més, la xef recomana aprofitar la naturalesa versàtil del capipota per preparar-ho amb antelació. "És un plat que millora amb el repòs, guardat adequadament a la nevera, fins i tot es pot congelar per gaudir-lo més endavant", explica. Aquesta planificació, segons Ruscalleda, ajuda a organitzar millor les celebracions i a gaudir de les receptes sense estrès.

Finalment, la xef emfatitza la importància de mantenir viva la tradició culinària catalana. "El capipota és patrimoni cultural. Quan rebem gent de fora, ho hem de compartir amb orgull", conclou.

Amb aquests consells, Carme Ruscalleda no només ensenya a cuinar aquest plat emblemàtic, sinó que també ens convida a valorar les nostres arrels gastronòmiques.