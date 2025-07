Carme Ruscalleda, el carnaval inesperat en ple mes de juliol: Les millors fotos

Una imatge val més que mil paraules: Carme Ruscalleda, emblemàtica xef catalana, va compartir fa pocs dies a Instagram una instantània plena de color, alegria i gaudi. Hi apareix vestida amb una indumentària festiva envoltada de familiars i amics, celebrant carnaval.

Un carnaval inesperat en ple estiu

La publicació va arribar el passat 27 de juliol, etiquetant l'esdeveniment com “ahir diumenge #colofon de #festamajor @desantpoldemar #comcursdepaelles #carnavaldestiu”, acompanyada del hashtag #show i mencionant el seu fill, Toni Balam.

El post indica que més de 500 persones van participar en la jornada gastronòmica i festiva. Tot i que habitualment se celebra la Festa Major en honor a Sant Jaume al juliol, el carnaval no és habitual en plena temporada estival, sinó més propi de l'hivern. Aquesta barreja de concursos de paella, animació teatral i un ambient de carnaval estiuenc ha cridat l'atenció de seguidors i premsa local.

| Canva Pro, XCatalunya, Carme Ruscalleda

Carme Ruscalleda com a amfitriona del show

L'ambient del post transmetia una energia festiva. La Carme hi apareix envoltada d'assistents amb vestits cridaners: plomes, lluentons, i bona part de l'ambient sembla sortit d'un carnaval improvisat sota una gran carpa a Sant Pol de Mar. Al fons s'endevina una carpa amb taules i gent gaudint de música, beguda i tapes. Acompanyada per Toni Balam i més de mig miler d'assistents, la xef no cuinava plats Michelin, sinó que vivia el carnaval estiuenc com a part del programa oficial del poble.

Segons altres publicacions relacionades a Instagram, aquesta edició de la Festa Major va incloure igualment concurs de paelles i cassoles d'arròs, concerts i activitats per a totes les edats. El carnaval d'estiu es va interpretar com un element de diversió comunitària més que com un esdeveniment gastronòmic tradicional. El resum de la jornada publicat pel compte municipal confirma que la celebració formava part del tancament oficial del programa de juliol.

A les xarxes, seguidors en destacaven la naturalitat i proximitat. Un comentari deia: “La Carme és súper 👌👌”. Carme Ruscalleda va néixer a Sant Pol de Mar i va fundar el 1988 el restaurant Sant Pau, que va tancar el 2018 després de rebre tres estrelles Michelin. Sens dubte, segueix vinculada al seu municipi, fins i tot fora dels fogons.

Una festa amb sabor local i familiar

Aquest esdeveniment ha permès veure una altra faceta de la xef: la d'amfitriona local disposada a participar activament a la festa del poble. Lluny de jaqueta blanca i alta cuina, la vam veure amb una indumentària festiva al costat del seu fill Toni Balam, qui dirigeix les sales al seu restaurant històric. L'entusiasme transmès a les xarxes suggereix que no va ser un cameo. Va ser una presència autèntica, immersa a la festa major com una veïna més.

També connecta amb l'esperit gastronòmic local: concursos de paella i cassoles que reuneixen famílies i veïns, amb presentació tradicional i ambient d'alegria col·lectiva (l'anomenada “paella ofrena”). La Carme hi era per gaudir i donar suport a aquest ambient de continuïtat local d'una gastronomia propera.

El gest té doble valor: mostra la seva connexió amb Sant Pol de Mar i reforça la seva imatge d'implicació comunitària. En un entorn on molts xefs s'allunyen de l'origen després de l'èxit, ella referma les seves arrels. A més, demostra que la seva presència pública no està limitada al món gastronòmic d'elit, sinó que també abraça i celebra la cultura popular del municipi que la va veure néixer.