Màxima expectació a la Corona britànica per la gran notícia sobre la princesa Anna

A la família reial del Regne Unit, els títols, de vegades, pesen massa. I complir amb les obligacions imposades per la Corona es transforma en la vida de molts, encara que es faci de manera silenciosa. I hi ha qui marca una gran diferència sense alçar la veu ni grans publicacions.

La princesa Anna ha estat un suport incansable i lleial per a la Corona britànica. I, ara, malgrat el seu perfil baix, s'ha posat al centre de les mirades. Enmig de tensions, malalties i problemes familiars, la germana del rei Carles segueix estant sempre ferma i allunyada de la polèmica.

L'expectació pel rol inesperat de la princesa Anna

Segons mitjans britànics, Harry estaria disposat a parlar amb el seu pare. La clau estaria en una recent cimera entre els assessors més propers del rei. En aquella taula de converses, la figura de la princesa Anna ha sorgit com a pont potencial.

“Hauria de parlar amb ella sobre les seves experiències. És astuta”, va afirmar una font propera a la família a The Times. El consell no és casual: tant Anna com Harry van créixer sota l'ombra d'un germà gran destinat al tron.

Tanmateix, la manera com tots dos van afrontar aquest lloc a la línia de successió ha estat molt diferent. Mentre Anna va construir el seu rol amb tenacitat, Harry va optar per allunyar-se, explicar els seus patiments com “el recanvi”, com va esmentar al seu llibre i explicar-ho tot. La comparació és inevitable.

La vida dedicada de la princesa Anna sense demanar protagonisme

Als seus 74 anys, la princesa ha demostrat que el deure no descansa. L'any passat va patir una lesió greu al cap provocada per una caiguda del cavall. Tanmateix, en poques setmanes va tornar a les seves activitats com si res hagués passat.

La princesa Anna no planeja retirar-se ni celebrar de manera ostentosa els seus 75 anys. Prefereix, com ha fet sempre, continuar treballant amb les seves més de 400 organitzacions benèfiques. “Deure i devoció”, resa la moneda de plata que va ser llançada en el seu honor.

La princesa celebrarà el seu aniversari reunint més de 100 entitats al Palau de Buckingham. Allà compartirà amb ells el seu aniversari sense discursos grandiloqüents. A més, ha planificat fer el que sempre fa en aquesta data: navegar deu dies amb el seu marit per Escòcia.

Quan Harry viatge al Regne Unit al setembre per l'esdeveniment WellChild, es desconeix si veurà el seu germà Guillem, però sí que podria tenir una reunió amb el seu pare. I si algú pot guiar aquesta conversa, és Anna, no des del judici, sinó des de l'experiència. I des del respecte que s'ha guanyat a la família i als ciutadans pel seu treball silenciós i abnegat.