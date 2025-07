Li encanta a Carme Ruscalleda: El bar de truites que triomfa a Barcelona

A Barcelona, hi ha locals que conquereixen el paladar sense necessitat de focs artificials ni plats d'autor. De vegades, n'hi ha prou amb una recepta senzilla, feta amb amor, per marcar la diferència. És el que passa amb un bar que ha convertit la truita de patates en una experiència única. I no ho diem només nosaltres: fins i tot la mateixa Carme Ruscalleda.

Aquest local, que aposta per la truita estil Betanzos —gruixuda, sucosa i amb un interior cremós—, ha aconseguit que figures de l'alta cuina, com Ruscalleda o el seu fill Raül Balam, es deixin veure sovint per les seves barres. I no és per menys: les seves truites són pura poesia.

Una carta amb gust de tradició i de diversitat

Més enllà de la clàssica truita, amb o sense ceba, aquí es desplega un univers de creativitat. Des de la “Cayetana”, amb tòfona, ceba caramel·litzada, pernil ibèric i formatge de cabra, fins a la “Maruxa”, amb lacón i grelos. Prefereixes sabors exòtics? Llavors pots tastar la truita de gambes al curri tailandès, una autèntica delícia.

| Canva Pro, XCatalunya, Carme Ruscalleda

Però el menú no s'acaba aquí. El completen plats que recorden a casa: ensaladilla russa com la de l'àvia (o fins i tot millor), esqueixada, croquetes, bunyols de bacallà i postres que fan somriure, com la torrada amb gelat o el flam de tota la vida. Tot servit en plats de duralex, sobre taules de fòrmica i amb terres de gres.

Una experiència gastronòmica per menys de 20 euros

L'experiència completa ronda els 20 euros per persona. Una xifra modesta si es té en compte no només la qualitat del producte, sinó també l'ambient acollidor i la missió social que hi ha al darrere. Perquè sí, aquest local no només cuina bé: també transforma vides.

| TV3

Els responsables del restaurant, Vicky Martínez i Liad Finkelstein, van apostar des de l'inici per unir la cuina amb el compromís social. El seu equip està format per persones en risc d'exclusió: joves amb diversitat funcional o històries personals complexes, que aquí troben una oportunitat real, digna i esperançadora.

Un projecte que barreja cuina i justícia social

La proposta no és només culinària, és humana. Els fundadors van creure que l'amor per la cuina podia anar de la mà amb la inclusió. I van encertar. Cada truita que surt dels seus fogons no només alimenta, també transmet una història de dignitat, esforç i segones oportunitats.

L'ambient del local també suma. És un lloc que fuig de les pretensions. En la seva decoració, en els seus plats i en la seva gent hi ha quelcom profundament autèntic. No sorprèn que figures com Ruscalleda el freqüentin no només pel menjar, sinó pel que representa.

El nom que ja és llegenda

Fins ara, no hem esmentat el nom, però segur que ja l'intueixes si ets amant de la truita: parlem de Los Tortíllez. Un nom simpàtic, proper, que ja és un referent a Barcelona. Ubicat en dues adreces clau —Consell de Cent, 299 i Manso, 50—, aquest petit temple de la truita segueix demostrant que aquells plats senzills, quan es fan amb ànima, poden conquerir tota la ciutat.