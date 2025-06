Carles III pren una decisió amb els seus néts, els fills del príncep Harry

La història entre els ducs de Sussex i la família reial britànica no deixa de sumar capítols cada cop més tensos i simbòlicament dolorosos. Després de la seva sortida de la monarquia i el trasllat als Estats Units, Harry i Meghan han intentat marcar distància amb la institució.

Tanmateix, aquest vincle sembla estar trencant-se de manera definitiva. Les últimes decisions del rei Carles III han generat un fort impacte dins i fora del Regne Unit. Els senyals d'allunyament ja eren evidents des de fa mesos, però ara han pres forma concreta en mesures que afecten directament els petits.

Un mur entre Windsor i Montecito

Segons diverses fonts properes al palau, el monarca hauria ordenat endarrerir —de manera deliberada— l'entrega de passaports britànics per a Archie i Lilibet. Tot i que no hi ha cap comunicat oficial, l'entorn dels Sussex ho considera una maniobra clara per dificultar qualsevol acostament formal dels infants al país d'origen del seu pare.

Archie va néixer al Regne Unit, però Lilibet va néixer als Estats Units i, fins ara, no ha trepitjat sòl britànic. Aquesta decisió complica encara més el seu vincle amb la nació de la qual descendeixen per línia directa, i planteja una qüestió delicada sobre el seu estatus dins la família reial. Una família que, des de l'arribada de Carles al tron, sembla haver definit nous límits.

Carles III imposa el seu nou model monàrquic

Des de l'inici del seu regnat, Carles III ha deixat clara la seva intenció de reduir el nombre de membres actius dins la Casa Reial. Qui viu fora del país i ha renunciat a les seves funcions, com és el cas de Harry i Meghan, ha quedat automàticament al marge de les obligacions… i dels privilegis.

En aquest context, no reconèixer oficialment Archie i Lilibet com a membres vinculats a la institució seria coherent amb aquesta estratègia de “monarquia funcional” que el rei vol implantar. Una estructura centrada només en els membres que mantenen una dedicació activa i presencial a les tasques reials.

El cognom Spencer com a símbol de ruptura?

Davant d'aquesta situació, fonts properes als Sussex asseguren que Meghan i Harry estarien considerant una alternativa que marcaria un gir absolut: que els seus fills adoptin el cognom Spencer. Un gest carregat de simbolisme, ja que seria un homenatge directe a la mare del príncep Harry, la recordada princesa Diana.

Renunciar al cognom Mountbatten-Windsor i adoptar el de Spencer suposaria trencar oficialment amb l'estructura nobiliària tradicional de la família reial britànica. Però alhora, seria una manera de preservar el seu llegat familiar per una altra via, desvinculada de les decisions del rei.

Una mesura que reobre ferides

La possibilitat que els fills de Harry i Meghan no només quedin fora del nucli de la monarquia, sinó que també perdin el dret a la seva identitat legal com a britànics, ha reobert el debat sobre l'abast del poder del monarca i la manera com es gestiona el llegat de la corona.

Carles III, que en algun moment va ser vist com un possible pont entre el passat i la modernitat, està sent ara criticat per marcar una línia freda i definitiva fins i tot amb els seus propis nets. Una decisió que molts interpreten no com a institucional, sinó com a personal.

La revelació que ha commocionat el Regne Unit

I el més impactant d'aquest gir no és només l'exclusió simbòlica d'Archie i Lilibet de la família reial. El que ha fet esclatar la notícia a tots els mitjans britànics és que, segons fonts filtrades de l'entorn del palau, Carles III ha decidit que els seus nets no rebran cap títol nobiliari, ni ara ni en el futur, deixant clar que mai seran tractats com a prínceps o membres actius de la reialesa britànica.

Una mesura que trenca amb generacions de tradició, i que deixa clar que, per a Carles III, la corona és per a qui es queda. I no per a qui se'n va.