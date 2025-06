'Com si fos ahir' del 18 de juny: La misteriosa carta que rep la Marta

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 18 de juny arriba amb regals inesperats, tensions sentimentals i noves ferides d’orgull que poden fer canviar el rumb de les relacions entre els protagonistes.

La Marta es troba en una situació inesperada i incòmoda quan rep un regal de l’Esteve destinat al Joel, així com una carta personal per a ella. El regal és una samarreta de bàsquet però a la carta no hi sabem què hi diu.

Aquest gest de l’Esteve, que busca reobrir el contacte després de tots els conflictes i del dolor viscut, genera desconcert i debat intern a la Marta (Sílvia Bel): ha de compartir el regal amb el Joel? Ha de llegir la carta o fer-la desaparèixer per evitar remoure el passat? Aquesta situació posa a prova la capacitat de la Marta per gestionar els límits i protegir el Joel. I a la vegada per veure com evolucionen els sentiments que sent vers l’Esteve malgrat no ho vulgui reconèixer.

| TV3

Novetats en la vida de la Gemma i el Toni

Mentrestant, la Gemma i el Toni gaudeixen d’un ambient relaxat i de complicitat que es transforma ràpidament en flirteig. Aquesta nova proximitat no passa desapercebuda per al Miquel, que s’adona dels gestos i mirades entre tots dos. La Gemma, clara i honesta, deixa clar que ella i el Toni no han tornat a ser parella, tot i que admet sense embuts que li agradaria tornar a tenir una relació amb ell.

El Víctor s'enfada

Finalment, en Miquel ha volgut potenciar el seu perfil professional i ha fet publicar, pagant, un reportatge sobre la consultoria en una revista especialitzada. Però el reportatge no cita en cap moment el Víctor, un fet que el deixa profundament ofès i decebut.

El missatge és clar: ell no pinta res a la consultoria. De fet, les fotos se les van fer en dissabte i la seva taula la van deixar buida, com si no hi treballés ningú. Sentint-se menystingut i invisible dins l’equip, el Víctor pren una decisió important que pot suposar un abans i un després en la seva carrera i en el seu vincle amb el Miquel i la consultoria.

| TV3

Aquesta acció pot desencadenar una crisi interna i obligar a tothom a revisar els seus rols, reconeixements i l’ambició dins l’empresa.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 18 de juny de 2025?

El tercer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i set minuts de la tarda. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.