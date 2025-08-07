Va sortir a ‘La Riera’ i ara presentarà el nou concurs de 2Cat

L'expectació ha crescut en el panorama televisiu català. Una cara molt reconeguda gràcies al seu passat a La Riera ha estat vinculada al nou concurs en català que prepara 2Cat. Tot apunta que 2Cat s'ha proposat esdevenir una alternativa real i potent davant de 3Cat. En aquesta "competició" amb la CCMA, el nou canal en català de TVE, que farà les seves primeres emissions aquest setembre, aposta per una figura pública ja coneguda pel públic.
De La Riera al plató
La primícia va ser publicada per EN Blau el 5 d'agost i avançava que Peter Vives serà el presentador d'aquesta aposta diària. L'actor ja és conegut pel seu paper com a Nil Guitart a La Riera i ara serà la cara pública de la nova cadena en català. El format se centrarà en la llengua catalana, combinant entreteniment i cultura, amb un gest en el títol. Rescat, que inclou “Cat” per reforçar el seu vincle.
Vives va assolir la fama entre 2010 i 2017 gràcies al seu paper com a Nil Guitart a La Riera, una telenovel·la clau en la graella de TV3. La seva imatge va transcendir aquell univers narratiu i es va consolidar com un dels actors més recordats d'aquella generació. Després de la seva retirada temporal de la pantalla catalana, va tornar en projectes com Nit i dia. Mentrestant, també ha interpretat personatges estrangers en sèries d'èxit a Madrid, com Águila Roja, Velvet o El tiempo entre costuras.
Què se sap del concurs Rescat
Es tracta d'una proposta per a emissió diària al migdia, prèvia a l'informatiu principal. El format, produït per La Manchester, dirigirà la seva atenció a la cultura i l'ús del català. Es basarà en una dinàmica similar a l'exitós El gran dictat de TV3, tot i que amb un enfocament més innovador i fresc. El seu objectiu és atraure la participació del públic des de casa, fomentar l'ús de l'idioma i consolidar la nova cadena com una opció de referència en entreteniment en català.
Diversos perfils corporatius han compartit extractes de l'anunci d'EN Blau, elogiant la combinació entre experiència en pantalla i imatge innovadora. A Instagram i X, seguidors de Vives han reaccionat positivament, destacant el seu debut com a presentador i la seva afinitat amb l'idioma. Evoquen la seva etapa d'actor com a “inoblidable” i celebren el seu retorn a un projecte en català.
Un encaix estratègic dins de 2Cat
L'elecció de Vives respon a una lògica del canal, que cerca figures que connectin amb diferents generacions. La seva experiència en ficció popular i la seva solvència davant la càmera el converteixen en un punt d'unió entre audiències tradicionals de TV3 i nous espectadors. Segons fonts d'EN Blau, inicialment s'esperava un altre nom, però l'aposta final per Vives es va debatre per la seva capacitat per “menjar-se la càmera” i la seva notorietat com a icona cultural.
Peter Vives es reinventa com a presentador d'un concurs que combina gramàtica, llengua i entreteniment. Rescat aspira a esdevenir un espai diari emblemàtic dins de la nova franja de 2Cat. Aposta pel català com a protagonista, amb un rostre familiar que uneix generacions i estils televisius.