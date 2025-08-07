Carlos III copia a Meghan Markle: Su nueva iniciativa

El Rey Carlos III ha dado un paso que nadie esperaba. Lejos de limitarse a sus deberes institucionales, el monarca ha decidido explorar una faceta empresarial que, curiosamente, resuena con los proyectos al otro lado del Atlántico.

Este movimiento comercial, centrado en una de sus grandes pasiones, ha desatado comparaciones inevitables y ha puesto el foco en la irónica convergencia de estrategias entre el Rey y su nuera, Meghan Markle, con quien la relación es notoriamente distante.

Cuando parecía que las aguas no podían estar más divididas entre Buckingham y Montecito, un nuevo nexo de unión, o quizás de competencia, ha surgido de la manera más inesperada. Mientras la Familia Real se esfuerza por proyectar una imagen de unidad y tradición, el Rey Carlos se aventura en un terreno que hasta ahora parecía reservado para los miembros que han abandonado la primera línea institucional.

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Galletas reales y tartán para los amigos de cuatro patas

La nueva iniciativa del monarca no podría ser más personal. A través de la página web oficial del Castillo de Balmoral, uno de los refugios más queridos de la familia, se ha lanzado una exclusiva línea de productos para perros.

El artículo estrella son unas galletas horneadas a mano en las cocinas del histórico castillo escocés. Según la descripción oficial, se preparan "con cariño en pequeñas cantidades para vuestro príncipe o princesa de cuatro patas", un detalle que busca conectar con el profundo amor que los británicos, y el propio Rey, sienten por sus mascotas. Estas delicias caninas se venden a un precio de 5 libras.

Pero la colección va mucho más allá. Los dueños más devotos pueden adquirir un collar de tweed por 32 libras, una correa a juego por 40, e incluso un cuenco con el escudo de armas real.

| XCatalunya, redes

La tienda de Sandringham, otra de las residencias reales, se suma a la oferta con un abrigo para perros diseñado con el clásico estampado de cuadros escoceses, un diseño que, según se indica, ha sido supervisado por el propio monarca y que cuesta 44,99 libras. Es un despliegue de merchandising de lujo que capitaliza la marca "Real" para un público fiel.

¿Se inspira en su nuera?

Este lanzamiento comercial ha hecho que muchos giren la vista hacia California. La estrategia de Carlos III recuerda sospechosamente a los proyectos de Meghan Markle. La Duquesa de Sussex, a través de su marca de estilo de vida As Ever (anteriormente conocida como American Riviera Orchard), ha basado su nuevo camino profesional en la venta de productos artesanales y personales, como mermeladas, tés y mezclas para hornear. Lo más llamativo es que en los registros de su marca también se incluían, explícitamente, galletas para perros.

Resulta irónico que una iniciativa empresarial de este tipo, a menudo vista con recelo por los sectores más conservadores cuando la protagonizan los Sussex, sea ahora replicada desde el corazón mismo de la monarquía.

| @meghan

La narrativa de Meghan, que apela a lo personal y a un estilo de vida aspiracional, parece haber encontrado un eco inesperado en su suegro. Este movimiento podría interpretarse como una modernización de la marca Windsor, pero también como una tácita admisión de que el modelo de negocio de los Sussex tiene un potencial que en Palacio no están dispuestos a ignorar.

Los problemas no cesan

La tensión entre Carlos III y los Sussex es un hecho bien documentado, alimentado por entrevistas explosivas y las memorias del Príncipe Harry. Fuentes cercanas a palacio hablan de una desconfianza profunda, especialmente hacia Meghan, lo que hace que este paralelismo empresarial sea aún más fascinante.

¿Es una simple coincidencia nacida de un amor compartido por los perros y los productos de calidad, o una calculada estrategia comercial inspirada en quien decidió jugar fuera de las reglas de la Firma?