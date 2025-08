La Família Reial fa un pacte: la princesa Leonor el compleix i fa servir el seu avió privat

La Família Reial ha tancat files. Han fet un pacte: mantenir el secret sobre el seu destí vacacional privat i ho han complert tots. Inclosa Leonor, que ha mantingut el secret per poder viatjar amb la seva família en les seves vacances privades.

Totes les famílies tenen les seves tradicions, i la Casa Reial no n'és una excepció. Algunes de les seves costums es coneixen i d'altres, no tant. Especialment a l'estiu, els seus moviments es tornen més visibles.

Han passat uns dies a Mallorca, com cada any, i allà han complert amb els seus compromisos oficials. El rei Felip ha participat a les regates de la Copa del Rei de Vela i la reina Letícia ha assistit a la clausura de l'Atlàntida Film Fest.

Leonor compleix el pacte de la Família Reial per poder fer el seu viatge privat

Han ofert també la tradicional recepció a autoritats i personalitats al Palau de Marivent. Aquest any ha estat especial: hi han assistit també la reina Sofia, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Les dues joves han debutat en aquest acte.

Després d'aquests compromisos, la Família Reial ha posat fi a la seva agenda pública i ha abandonat Marivent. Han començat les seves vacances privades i aquí ha entrat en joc el pacte familiar.

El que tots han acordat ha estat clar: no revelar el destí de les seves vacances. Tots ho han mantingut en secret, per seguretat, només el Govern ha conegut el lloc exacte però al públic no se li ha informat, ni una sola pista.

La princesa Leonor ha respectat l'acord, com la resta de la seva família. Han evitat filtracions i han fet tot el possible per protegir la seva intimitat. El viatge privat s'ha fet amb molta discreció i per desplaçar-se han utilitzat el seu avió privat, es tracta del Falcon 900, amb el nom en clau LINCE01.

La Família Reial dona començament a les seves vacances privades

El vol ha enlairat des de les Illes Balears a les 17:14 i ho ha fet sense anuncis previs. Tot ha estat perfectament coordinat. La princesa Leonor ha complert amb el que s'ha acordat: ha seguit les normes, ha estat discreta i ha viatjat amb la resta dels seus en el mateix avió.

Una vegada més, la Família Reial ha intentat mantenir un equilibri: per una banda, el seu deure públic i per l'altra, el seu dret a la privacitat. Han complert ambdós. Aquest estiu de 2025 ha deixat imatges oficials i també gestos privats.

Tot ha funcionat i Leonor ha estat un exemple de compromís. La tradició continua, però també la protecció del seu espai més íntim.