El plat amb què el príncep Guillem va conquerir Kate Middleton

per Duna Costa

La relació entre el Príncep Guillem i Kate Middleton, nascuda a la Universitat de St. Andrews i plena de moments compartits tant acadèmics com personals, sempre ha fascinat el públic.

Tot i això, pocs sabien que un dels gestos més comentats de la seva història d'amor seria el senzill acte de compartir un plat. Un detall quotidià que, rescatat recentment per la premsa, afegeix un toc entranyable i proper a la llegenda dels Windsor.

Com la cuina va unir Guillem i Kate

La història es remunta a aquells anys universitaris a Escòcia, quan tots dos joves encara esquivaven els fotògrafs i les portades de les revistes del cor. Segons revelacions recents, va ser en una vetllada distesa entre amics quan el Príncep Guillem va sorprendre Kate amb un gest que, avui en dia, se segueix recordant amb tendresa. En lloc d'optar per protocols rígids o sopars formals, Guillem es va posar el davantal i va preparar una recepta tradicional de pasta bolonyesa, amb el seu toc personal.

El detall, que hauria passat desapercebut en qualsevol parella anònima, es va convertir en una petita tradició entre tots dos, segons fonts properes a l'entorn reial. No era la primera vegada que la parella compartia aficions senzilles i allunyades del protocol. De fet, en diverses entrevistes, Kate ha confessat que la cuina els ha unit en moments importants de la seva vida, permetent-los desconnectar i ser simplement dos joves enamorats.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Recentment, la mateixa Kate ha fet alguna referència a aquest episodi en xerrades informals. Ha deixat entreveure que, malgrat la pressió mediàtica i les responsabilitats de Palau, la naturalitat segueix sent un dels pilars de la seva relació. Les xarxes socials han recollit amb entusiasme aquest gest a la vida quotidiana, viralitzant imatges i receptes inspirades en la famosa bolonyesa del Príncep.

Reaccions i declaracions: una recepta que inspira

El gest de Guillem no només ha servit per alimentar la curiositat sobre la seva vida privada, sinó que també ha provocat reaccions entre xefs i seguidors de la família reial. Molts han volgut replicar la recepta a casa, compartint les seves pròpies versions a Instagram i TikTok, sota hashtags com #RoyalBolognese. Fins i tot alguns cuiners britànics han comentat en programes televisius la importància de la cuina per construir relacions sòlides, destacant l'exemple dels prínceps.

D'altra banda, la notícia ha servit per recordar que, darrere de la imatge institucional, els Windsor també gaudeixen de plaers senzills. Periodistes especialitzats en crònica social han posat en valor l'anècdota, recordant altres episodis similars viscuts per membres de la família reial. No és la primera vegada que la cuina es converteix en un pont entre generacions i estils de vida molt diferents.

| XCatalunya

Kate Middleton, coneguda per la seva proximitat i espontaneïtat, ha consolidat la seva imatge com a futura reina també a través d'aquests petits gestos. La història de la bolonyesa de Guillem suma així un capítol més al relat d'una parella que, malgrat la pressió mediàtica, ha sabut conservar la seva essència. A més, no han faltat missatges de suport a les xarxes socials, celebrant que el romanticisme reial pot néixer de moments quotidians i autèntics.

Un gest que es converteix en símbol

La relació entre Guillem i Kate ha estat marcada per la naturalitat i la complicitat. Episodis com aquest demostren que, fins i tot a la reialesa, els detalls quotidians tenen un valor incalculable. El plat de pasta preparat pel príncep no només va conquerir el cor de Kate. També va robar el de milers de seguidors que veuen en ells el reflex d'una parella reial i propera.

El temps dirà si aquesta recepta passarà a la història com l'inici d'una gran història d'amor. Potser es convertirà en tradició per a les futures generacions de la família reial. Per ara, la bolonyesa del Príncep Guillem s'ha guanyat un lloc destacat a la crònica sentimental dels Windsor. Veurem noves confessions culinàries en el futur? Tot apunta que l'amor, de vegades, comença als fogons.