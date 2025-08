El cap del local on mengen els reis Felip i Letícia parla clar: 'Sempre estan…'

per Daniel H. Marín

Palma de Mallorca s'ha convertit, un estiu més, en el refugi estival predilecte de la Família Reial espanyola. Com ja és tradició, Felip i Letícia, acompanyats per les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, es traslladen a l'arxipèlag balear poc abans d'iniciar les seves vacances privades. Ara, el cap del local on solen menjar ha parlat i ha assegurat que "sempre estan disposats a entaular una conversa".

Durant l'estada, s'allotgen al Palau de Marivent. Una imponent residència situada sobre els penya-segats de Cala Major, amb més de 33.000 metres quadrats de jardins, pinedes i vistes privilegiades al Mediterrani. Aquesta construcció, que data dels anys vint i va ser dirigida per Joan de Saridakis, és testimoni cada any del descans estival dels monarques.

| Europa Press

A més dels seus compromisos institucionals, Felip i Letícia aprofiten el seu temps lliure per gaudir de la rica gastronomia mallorquina. Un dels seus destins culinaris preferits, com ha pogut confirmar SEMANA, és el restaurant Ola del Mar, situat al número 1 de carrer del Vicari Joaquim Fuster. Es tracta d'un local de referència a l'illa, conegut per la qualitat dels seus productes i la creativitat en les seves elaboracions.

Felip i Letícia solen freqüentar aquest local a Mallorca

Pedro Luis, director del restaurant, ha compartit amb aquest mitjà alguns detalls inèdits de les visites de la Família Reial. Segons revela, en els darrers vuit anys, Felip, Letícia i les seves filles han visitat el restaurant almenys en sis ocasions. "Sempre estan disposats a parlar amb nosaltres", afirma amb un somriure.

"Són extremadament amables, humils i propers. Mai no han demanat un espai exclusiu ni tracte preferencial. S'asseuen com qualsevol altre client".

| Europa Press

El rei Felip, especialment interessat en la cuina, no dubta a preguntar pels ingredients i tècniques utilitzades als plats. "Es va interessar molt per com preparem alguns dels nostres clàssics", comenta Pedro Luis.

Entre les seves eleccions preferides hi figuren els calamars saltats amb sobrassada i salsa teriyaki, el rèmol, el gall, i com a toc final, la Sacher de xocolata i els tradicionals bunyols d'ensaïmada.

Els encarregats de la seguretat de la Casa Reial segueixen un protocol cada vegada que Felip i Letícia surten a menjar

Tot i la seva proximitat, el protocol no es descuida. Abans de cada visita, els serveis de seguretat de la Casa Reial inspeccionen meticulosament el local.

| Europa Press

Així i tot, l'ambient és relaxat i natural. "Sempre mostren respecte i curiositat, i el tracte amb el personal és impecable", afegeix el director.

Sense cap dubte, Ola del Mar s'ha convertit en un racó molt especial per als reis. Un lloc on, segons paraules de Pedro Luis, "sempre estan disposats a conversar, compartir i gaudir com un més".